Как семьи из Украины и Беларуси женами менялись

В восьмом выпуске второго сезона украинского реалити-шоу «Міняю жінку» поучаствовала семья из Бобруйска.

«Семья из Украины проживает в Кривом Роге. Семья небольшая, активная и дружелюбная. Имеют собственный бизнес. Мама привыкла во всем быть первой, а папа пытается всячески поддерживать свою жену. Семья из Беларуси живет в городе Бобруйск. У них двое сыновей и дочь от первого брака жены. Родители работают в сфере культуры: преподают актерское мастерство. Мама считает, что ласковое отношение может убедить любого мужчину. Сработает ли это с украинской семьей?» — говорится в анонсе программы.

«Кто-то считает Беларусь оплотом советской системы. В Европе ее называют изгоем. Но эти политические катаклизмы не мешают белорусам и украинцам дружить друг с другом и ездить в гости», так начинается часовой сюжет.

По правилам реалити-шоу, женщины меняют правила в новых семьях.

— Пришло время менять правила! — говорит украинка белорусской семье.

— А навошта?! — спрашивает ее новый «муж».

На финальном ужине двух семей, которая проходила в Минске, украинская участница сказала о своем опыте жизни в Беларуси, что «напоминает Советский Союз, люди такие скованные, чувствуется диктатура немножко». Но в то же время, отметила она, есть и «порядок».