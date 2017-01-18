Мальчик по имени «Счастье» чудом выжил после падения самолета под Бишкеком

Украина получит очередной транш финансовой помощи, в Петербурге с кулаками делят Исакиевский собор, и судьба чудом выжившего семилетнего мальчика из Бишкека. Эти и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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