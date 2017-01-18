«Строишь дворцы… А потом смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают подданные»

Аркадий Бабченко – о переодетых дипломатах и оранжевых революциях.

Тут Сергей Лавров высказался про переодетых американских дипломатов, в том смысле, что они в париках и с усами разъезжают по миру и раздают печеньки на перевороты. Давайте-ка напомним Сергею Викторовичу кое-что об оранжевых революциях. А то он, видимо, немножко подзабыл.

В две тысяче четвертом — две тысячи пятом годах в России было практически уничтожено лесное законодательство. Для того, чтобы власть имущие люди могли скупать землю направо и налево без проблем, ну и как небольшой дополнительный бонус стрелять архаров с вертолетов в свое удовольствие, были приняты поправки, в том числе и в Лесной кодекс, выводившие из-под охраны значительные категории земель и лесов, а также практически уничтожившие лесничества как институт природоохраны, лишив их полномочий чуть менее чем полностью. В результате прорубкой противопожарных просек и вообще уходом за лесами заниматься перестали чуть более, чем полностью.

Все экологи в один голос начали орать — сгорим при первой же засухе, но, естественно, как всегда в этой стране, были заткнуты за пояс.

Затем наступил две тысячи десятый. Это был уникальный год. Год природных катаклизмов по всей планете. Температурные показатели били все рекорды за столетие. А в континентальной России это вылилось жесточайшую засуху, какой не было чуть не за все полторы сотни лет наблюдений.

Более того, аномальное повышение температуры изменило маршруты влажных ветров из Атлантики, которые раньше осыпались дождем в Черноземной полосе России, но в этом году, из-за жары, прошли значительно севернее, и выпали дождем лишь в Пакистане, превысив норму осадков в шесть раз и вызвав в этой стране катастрофические наводнения.

А сама Россия из-за засухи сгорела. Точно так, как и блажили все эти экологи и прочие балалаечники.

Ну, вы все помните этот замечательный смог в Москве при плюс сорока. Когда дышать было невозможно, а единственным спасением ночью стала мокрая простыня, повешенная на открытое окно, чтобы хоть как-то заснуть. По примерным подсчетам, эта засуха стоила стране пятидесяти тысяч жизней, но точно сказать никто не может — кто их тут считает-то, пейзан этих.

Все силы были брошены на борьбу с лесными пожарами. Добровольцы, верните мне мою рынду, пожарные десанты из Омской области, Бурматов с опрыскивателем в фотошопе, и, как вершинка на тортике, сам Владимир Владимирович в кабине Бе-200, сбрасывающий воду на очаг возгорания и его знаменитое: «Попал?». Ну, вы тоже все помните.

Но за всеми этими победными фанфарами совершенно забыли еще об одной проблеме.

Засуха коснулась не только лесов. Но и зерновых.

А поскольку все тушили леса, то на битву за урожай ресурсов уже не хватило. Собственно, на урожай всем было уже совершенно плевать. Какая пшеница — Путин пожары тушит! Мейнстрим в другом углу.

В итоге в две тысячи десятом году Россия ввела эмбарго на экспорт зерна и полностью прекратила его поставки на мировые рынки.

Это привело к тому, что рост цен на зерно составил тридцать процентов.

Что даже вызвало обвинения в адрес России в «продовольственном империализме».

А знаете, какие страны были основными покупателями российского зерна?

Саудовская Аравия, Иран, Израиль, Марокко, Греция — и, внимание! — Тунис, Египет, Ливия и Сирия.

В Тунисе рвануло в том же году.

В Египте — в следующем.

Затем в Ливии и в Сирии.

О чем в один голос предупреждали всякие там либеральные экономисты, но, как всегда в этой стране, были заткнуты за пояс.

Вот, например, статья в «Аргументах недели»: «По мнению некоторых аналитиков, следующая революция может начаться в Египте, который также сильно зависит от российского зерна. Также в зоне риска находятся Ливия и Сирия. В этих странах ситуация похожа на Тунис. В этих странах хорошо понимают всю опасность момента и уже предприняли меры по снижению быстро растущих цен на продовольствие. А Каддафи даже обратился с заявлением. Лидер ливийской революции явно проецирует ситуацию на собственную страну и не желает подобной судьбы для себя».

В итоге все произошло ровно по тому расписанию, о котором блажили всякие там либералы и прочие балалаечники. Удивительно, правда?

В итоге цепочка складывается очень простая — строишь дворцы, ради чего уничтожаешь леса, ради чего уничтожаешь экологию как класс, потом с горящей жопой вводишь эмбарго на экспорт продовольствия, а потом смотришь, как твоих дружков по всему миру съедают голодные благодарные подданые.

Но только вспоминать здесь об этом очень не любят.

Поэтому на каждом углу орут про проклятых пиндосов, которые переодеваются в парики и делают по всему миру оранжевые революции. Ну, а как же иначе-то.

Передайте кто-нибудь Сергею Владимировичу привет.

И его знаменитое крылатое выражение.

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