Студент из Гомеля «раздевал девочек по скайпу»

Его разоблачил российский youtube-блогер Айдэн, а теперь гомельчанина проверяет милиция.

Андрей Бурим называл свои эфиры «Раздеваем девочек по скайпу». Фото из сети ВКонтакте

17 января российский youtube-блогер Айдэн выложил на своем канале видеоролик, в котором рассказал, как гомельчанин Андрей Бурим попал в топ Youtube, а именно раздевал своих подписчиц по скайпу. Блогер Айдэн выяснил, что среди них были несовершеннолетние.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми проводят проверку действий гомельчанина.