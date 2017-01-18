Дело ошмянских таможенников. Бизнесмен рассказал, как фуры с цветами не пускали без взяток

«Деньги я платил за беспрепятственный проход автомобилей», — заявил во время заседания литовский бизнесмен Артур Тураев.

В Минском областном суде продолжают рассматривать дело ошмянских таможенников. За то, чтобы машины Тураева «ускоренно» пересекали пункт пропуска «Каменный Лог», его фирма заплатила около 70 тысяч долларов.

Артур Тураев на переднем плане.

Артура Тураева обвиняют по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Свою вину бизнесмен полностью признает и говорит, что сотрудничает со следствием. Перед допросом уточняет: кроме Игоря Высоцкого, которого знает как бывшего сотрудника «Каменного Лога», ни с кем из проходящих по делу не знаком. Игорь Высоцкий, напомним, тоже один из обвиняемых по громкому делу, был начальником отдела таможенного оформления

«Водители довели до меня информацию, что на этом пункте пропуска существует платная дорога»

До задержания Артур Тураев жил в Вильнюсе. В 2007 году начал заниматься логистикой и экспедицией, работал в Евросоюзе. В 2008-м открыл представительство в России — перевозил грузы в Европу и СНГ. В начале 2013 года попробовал возить цветы. Маршруты, разумеется, шли через Беларусь.

— Первые пять месяцев все было хорошо, а потом стали возникать проблемы на границе, — вспоминает Артур Тураев. — Автомобили долго стояли в очередях, их отправляли на досмотр, вскрывали, выгружали… В итоге задержки доходили до четырех дней. Для данного товара (живых цветов. — TUT.BY) это критично. Клиенты выставляли претензии за опоздания и испорченный товар.

Из-за сложившейся ситуации за год бизнесмен недосчитался около 400 тысяч евро прибыли. Тогда же водители фирмы стали передавать: мол, цветочные машины других организаций пересекают «Каменный Лог» без лишних допросов и досмотров.

— Водители довели до меня информацию, что на этом пункте пропуска существует платная дорога, — продолжает обвиняемый. — Как я понял, кто-то из сотрудников таможни им сказал: чтобы фура шла без задержек, нужно платить.

О том, что таможня просит денег, Артур Тураев тут же предупредил получателей товаров. Ответ был таким: решай вопросы самостоятельно, иначе уйдем к другим перевозчикам.

Весной 2013-го в офисе Тураева появился некий литовец. Свое имя он не назвал, зато предложил решить все вопросы на таможне. Расценки — 350−450 долларов за фуру. Бизнесмен отказался.

— Мои машины и так следуют без нарушений, я не вижу смысла платить, — возмутился тогда Артур Тураев. — Я решил не платить и отправил машины через пункт пропуска «Котловка». Но одного из водителей остановили и без каких-либо предпосылок вернули назад. С собой он привез номер какого-то Петра. Этот человек, объяснили ему, работает на таможне. Чтобы разобраться в возникшей проблеме, мне нужно с ним связаться.

Обвиняемый отметил, что решать за него вопрос с таможней ему предлагали и другие люди. Один из них, например, даже представился бывшим сотрудником УВД в Ошмянах.

«Когда я сообщил, что еду на выставку цветов, он поменялся в лице»

Также во время заседания Артур Тураев рассказал, как познакомился с Игорем Высоцким. Случилось это в сентябре 2013 года, когда бизнесмен ехал в Москву на цветочную выставку.

— На границе ко мне прицепился инспектор таможни, — вспоминал Артур Тураев. — Я так понимаю, это был помощник Высоцкого. Стал интересоваться, почему я везу так много атрибутики, чем занимаюсь. Предупредил, что в любой момент может меня завернуть. Но когда я сообщил, что еду на выставку цветов, он поменялся в лице. Попросил постоять возле машины.

Через какое-то время инспектор проводил Тураева в кабинет. Там сидел Игорь Высоцкий. Здесь же Высоцкий предложил бизнесмену обменяться телефонами. Так сказать, «на всякий случай».

— Это сейчас я понимаю, что в тот момент Высоцкий поймал очередного цветочника, — иронизирует обвиняемый. — В конце года Высоцкий мне позвонил и предложил встретиться. Мы договорились, когда я буду ехать транзитом через Беларусь, увидимся в Ошмянах на заправке.

При встрече Высоцкий сообщил, что уволился, но у него большой опыт работы в сфере таможенного контроля. Знает, как ускорить перевоз грузов через границу. И предложил Тураеву за вознаграждение решать проблемы, с которыми тот сталкивается на границе.

— Теперь я понимаю, проблемы создавались искусственно, — продолжил Тураев. — Он сказал: я должен был уже понять, что граница контролируется. А он имеет связи со всеми таможенниками вплоть до генералов.

За машину он просил 350−450 долларов. Позже цена упала до 150−250 долларов. За эти деньги фуры, которые принадлежали фирме Тураева, должны были ускоренно пересекать границу.

«Прямого вымогательства не было, но мне было выгоднее работать с Высоцким, чем платить убытки»

— Я решил, что Высоцкий может договориться и мне лично не придется платить деньги сотрудникам таможни, — поясняет бизнесмен. — Думал, платить ему как представителю фирмы. На тот момент я не предполагал, что деньги будут предоставлены сотрудникам таможни. По крайней мере он мне об этом не сообщал.

Обвиняемый уточнил, что пробовал отправлять машины через другие пункты пропуска. Там их разворачивали на полный досмотр, а некоторые и вовсе — домой.

— И мне ничего не оставалось, как начать платить, — подвел итог Тураев.

— У вас вымогали взятку? — переспросил судья.

— Прямого вымогательства не было, но мне было выгоднее работать с Высоцким, чем платить убытки.

При встрече Тураев договорился с Высоцким, что сообщит ему номер сотрудника — Петра. С ним Игорь и должен был контактировать. Работали так: сотрудник Тураева присылал на мобильный Высоцкому номера машин их фирмы, дальше Высоцкий со всем разбирался.

— Проблем стало меньше? — поинтересовался судья.

— Почти не стало.

За деньгами Высоцкий приезжал в Литву сам или же фирма передавала ему их через водителей. В общей сложности за время сотрудничества по распоряжению Тураева Высоцкому заплатили около 70 тысяч долларов. По подсчетам бизнесмена, эти деньги его фирма передала за пропуск около 180 машин. По данным обвинения, машин было свыше 400.

Напомним, 3 апреля 2015 года Александр Лукашенко рассказал о выявленной коррупционной схеме в деятельности Ошмянской таможни. По его словам, в преступную деятельность был вовлечен чуть ли не весь личный состав таможенного поста «Каменный Лог». Всего по делу о коррупции в пункте пропуска были задержаны около 50 человек.

По данным КГБ, таможенники за взятки от 250 до 3000 долларов США (в зависимости от количества перемещаемых грузов) осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий различных товаров через белорусскую границу в пункте пропуска «Каменный Лог». Один из участников преступной группы за ежемесячный «оклад» в 1000 долларов прикрывал таможенников, сообщая, где и когда будет проводиться проверка ГТК. В КГБ также рассказали, что по месту жительства участников группы изъяты наличными более 2,2 млн долларов США.

В конце 2015 года начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима, однако позже ему смягчили наказание до шести лет заключения.