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Общество
18.01.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
Нарколог Иванов: «У меня от алкоголизма лечатся даже долларовые миллионеры»

Почему белорусы пьют, есть ли разница между чернилами и дорогим коньяком и когда следует обращаться к специалисту, разговариваем в студии Еврорадио с Владимиром Ивановым, заведующим 21-м наркологическим реабилитационным отделением Научно-практического центра психического здоровья.

Фото Алесь Пилецкий

Предлагаем лучшие цитаты из разговора.

Об уровне употребления алкоголя

"Наихудшая ситуация была в 90-ые, когда в страну ввозился нелегальный спирт. Его можно было приобрести в любое время. Но сейчас мы не знаем, почему стало лучше и что изменилось. В районных центрах нависает угроза безработицы, и люди себя сдерживают, может, поэтому".

Об алкоголе и статусе

"Среди моих пациентов есть даже долларовые миллионеры, которые живут за границей и приезжают на терапию. Среди людей есть мнение, что алкоголик ― это человек, который опустился. Значительная часть больных алкоголизмом людей ― с высокими зарплатами, с семьёй, с хорошей машиной".

Об употреблении у нас и на Западе

"Уровень заболеваемости алкогольной зависимостью у нас примерно одинакова с Европой и с США. А там доходы выше. Это не играет роли в распространении болезни. Основная проблема ― доступность алкоголя".

О пиве

"Пиво опасно. Оно вызывает зависимость ещё и от своего специфического вкуса. Людям нравится вкус, и его пьют не только потому, что там есть алкоголь, а как раз из-за вкуса. У меня половина отделения страдает такой ​​зависимостью".

О "первых звоночках"

"Есть признаки зависимости, алкогольной или наркотической. Это когда человек чувствует страдания, когда у него нет доступа к этому веществу. А если сегодня выпил пива, завтра тоже, а на следующий день решил, что не хочет, то вряд ли у него зависимость".

О российском "боярышнике" и наших лекарствах

"Ежегодно у нас погибает от отравления алкоголем от 1,5 до 2 тысяч человек. Это было и 10, и 15 лет назад. Потому что больные люди не контролируют его употребление, принимают слишком много, большие дозы. Это смерть от перепоя. А по смерти от суррогатов у нас нет статистики".

"Есть у меня пациенты, которые вместо алкоголя употребляют спиртосодержащее лекарства. Сегодня выписался пациент, который употреблял "боярышник", именно лекарство. Говорил, что после него он может работать, а после алкоголя нет".

Почему люди пьют

"Мы все живём в алкогольной культуре, алкоголь продаётся везде, не ведётся достаточной разъяснительной работы. Сначала человек сталкивается с ритуальным употреблением алкоголя, и если у него есть предрасположенность, то заболевание у него может быть через пару месяцев".

О спайсах

"Если в 2014 году у нас было на стационаре 10-15 человек из-за спайсов постоянно, то сейчас 1-2 человека. Почему так получилось, нет ни анализа, ни объективной информации. Никто такой анализ не проводил".

Как улучшить ситуацию

"Ситуацию с алкоголем улучшить можно, но это должна быть долгосрочная стратегическая программа на 20-30 лет. Снизить потребление алкоголя на 1% в год легко. А у нас так далеко не думают".

 
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