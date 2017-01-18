«Не одни только украинцы мечтают, чтобы Россия о них забыла»

Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева пишет в Фейсбуке о том, зачем российское телевидение давно подсадило свою страну на украинскую тему.

«Тут давеча один популярный блогер в эфире популярной российской радиостанции брякнул несусветную глупость. Мол, «русские пытаются отделаться от украинского дискурса, он им надоел», а Украина наоборот переживает, что о ней забудут, и поэтому "информационное напряжение там провоцируется"».

Во бред. Украина была бы счастлива, если бы в России про Украину заткнулись. Но они не затыкаются. В эти минуты на самом популярном канале страны - Первом - идет шоу на тему взаимоотношений Байдена и Порошенко. Это конечно самая актуальная тема для РФ. И будьте уверены, что у этой темы есть огромная аудитория. Они давно подсадили свою страну на украинскую тему, это отрада и отдушина для их народа - Украина, со всеми ее фашистами, американским игом, дурной властью, нищетой и прочими кошмарами, которые укрепляют простого россиянина в мысли, что уж он-то на этом фоне как сыр в масле катается под опекой самого вменяемого правителя на всем белом свете.

Но я, собственно, про другое хотела сказать. Про один эпизод в этом шоу Первого канала, когда его польский гость, Якуб Корейба (который как раз говорил, что Россия своей удушающей дружбой за четверть века довела Украину до того, что той в последние три года приходится с нуля отстраивать свои институты власти), в какой-то момент оскорблено кричит своему русскому оппоненту:

- Не надо мне вот этого, «товарищ»! Мои предки погибали за то, чтобы их не называли товарищами!

- Ничего-ничего - придут времена, и все вы будете товарищами! Вы скоро перестанете нам гадить! - угрожающе отвечает ему депутат Государственной Думы Российской Федерации, по иронии зампред комитета по делам национальностей Михаил Старшинов.

Видимо, это он обещает полякам пристроить мировую революцию, о которой мечтал Владимир Ильич. И это еще самое мягкое, что слышит поляк Корейба в этих шоу. На днях по окончании «60-ти минут» на канале Россия другой депутат Госдумы, по фамилии Железняк, пообещал ему, что «пока ты все это докажешь, тебя успеют многократно изнасиловать в СИЗО». Это и есть цивилизованная дискуссия в представлении российских думцев.

Одним словом, не одни только украинцы мечтают, чтобы Россия о них забыла. Любую страну можно понять, которая будет мечтать о том же».