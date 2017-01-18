Полицейского из «танцующего» кортежа уволили из МВД

Сотрудник полиции, чей свадебный кортеж нарушил правила дорожного движения в Москве, был уволен из МВД.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудник УВД Троицкого и Новомосковского административных округов имел звание старшего лейтенанта и был уволен по отрицательным мотивам.

«Кроме того, проводится служебная проверка в отношении руководителей бывшего полицейского, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключила Волк.

Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех

Ранее Life опубликовало видео, на котором свадебный кортеж с явными нарушениями пронесся по проспекту Вернадского, Кутузовскому и Ленинградскому проспектам. На видео видно, как одна из иномарок, находившаяся во главе кортежа, двигается задним ходом.

Как утверждает издание, на нем запечатлен свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного УВД Троицкого административного округа Москвы Карахана Балакеримова.

Сам Балакеримов факт нарушения правил дорожного движения отрицает: «Вы видели меня в машине, которая нарушает? Нет. Я улыбаюсь, потому что мой кортеж едет правильно. Я не знаю, кто нарушал, и знать не хочу».

Инцидент произошел в сентябре 2016 года, однако видео данного правонарушения попало в открытый доступ недавно.