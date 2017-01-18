«Это не Майдан. Мы хотим мирным путем отменить Декрет №3»

Профсоюз РЭП и правозащитники начинают общенациональную акцию по сбору подписей за отмену Декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», известного в народе как декрет «о тунеядстве».

17 января в офисе профсоюза РЭП состоялась пресс-конференция, во время которой председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и руководитель Правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек рассказали журналистам о том, как будет проходить акция, и озвучили её цель – заставить власть наконец-то услышать голос народа.

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