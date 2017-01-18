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Общество
18.01.2017
Светлана Алексиевич: «Они облизывают сапоги власти»

Известные писатели покидают ряды Русского ПЕН-центра, протестуя против действий этой писательской организации.

«Сегодня политический скандал расколол Русский ПЕН-центр. На бумаге эта писательская правозащитная организация верна целям Международного ПЕН-центра: она должна выступать против подавления свободы слова и вступаться за преследуемых писателей. Но сейчас известные писатели, журналисты и поэты объявили, что Русский ПЕН-центр действует вразрез с провозглашенными принципами, и покинули его ряды», пишет Die Welt.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила Русский ПЕН в том, что он «облизывает сапоги власти», и в знак протеста вышла из организации. К настоящему моменту от членства в ПЕН-центре отказались более 30 авторов: среди них писатель Владимир Сорокин, поэт Лев Рубинштейн и популярный в России автор детективных романов Борис Акунин, передает Смирнова, отмечает Inopressa.

 
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