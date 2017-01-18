Очевидцы: «Так много людей против власти еще никто не объединял»

По словам очевидцев, чтобы подписаться за отмену декрета о тунеядцах, люди в Минске выстраиваются в очередь.

Сбор подписей против скандального налога уже проходит не только в интернете, но и на улицах. По словам лидера ОГП Анатолия Лебедько, который вместе с командой организовал сбор подписей в центре Минска, люди участвуют в акции очень активно.

– Адзiн подпiс за 2,5 хвiлiны, 148 за гадзiну. Вельмi пазiтыўна, – написал политик на своей странице в Фейсбуке. – Прымаючы да ведама, што будзе абмеркаванне i галасаванне ў ПП НС, тут важны кожны подпiс. Зробiм больш моцным голас Ганны Канапацкай. Змагацца трэба з беспрацоўем, а не беспрацоўнымi.

Отметим, что ранее депутат от оппозиции в белорусском парламенте Анна Канопацкая призвала белорусские власти незамедлительно отменить декрет «о тунеядцах». Также о своей готовности организовать массовую акцию протеста против абсурдной инициативы властей заявили независимые профсоюзы.

Активность белорусских граждан, которые выступают против названного декрета, заметили и пользователи соцсетей.