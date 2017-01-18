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Комментарии
18.01.2017
«Для начала нужно послать им четкий, громкий, однозначный сигнал»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook – о стремительном падении белорусской экономики.

«Итак, друзья, вот главный результат работы белорусской экономики в 2016 году. Валовой внутренний продукт (ВВП) или все, что за год произвела страна, сократился на 2,6% и составил BYN94321,4 млн. Это если считать в рублях. Оценка темпов падения зависит от расчета инфляции и такого показателя, как дефлятор. Он отражает изменение всех цен в экономике. В ситуации, когда около 30% всех цен по-прежнему регулируются, дефлятор всегда будет давать более высокие темпы роста. Мы можем предположить, что реальное падение экономики было большим.

Экономист Злотников: «Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»

Пересчитаем ВВП Беларуси в народной валюте белорусов – в $-долларах. За 2016-й по средневзвешенному курсу он составил $ 47,2 млрд (для справки, ВВП Беларуси в 2015 году зафиксирован на уровне $ 54944,1 млн). Получается, что за 2016-й он сократился на $ 7744 млн. или на 14,1%. За два года рецессии с пикового значения 2015-го (ВВП - $ 75831,5 млн) белорусская экономика потеряла $ 28,6 млрд. или 37,8%.

ВВП на душу населения впервые с 2008 года пробил порог $ 5000 и составил $ 4958 per capita. В 2016-м белорусская экономика уверенно скатывалась к уровню долларового ВВП 2008 года. Тогда он составил $ 45,3 млрд.

Если белорусские власти продолжат тщетные попытки реанимировать структурного мертвеца в виде «Хрустального сосуда», из которого все быстрее вытекает ценный, живой и конкурентоспособный капитал, то к 2020 году Беларусь уверенно подойдет к уровню ВВП, который был в стране в середине 2000-ых. Бег по граблям, топтание на месте, сползание в прошлое…

Распорядители чужого (политики и чиновники) окопались в своей зоне номенклатурного комфорта. Население тоже окопалось. У него своя зона, все чаще дискомфорта, но пока терпят, скрипят зубами, шуршат кошельками. Пока даже до половины белорусов не дошло, что нужно пинками выводить из зоны номенклатурного комфорта окопавшихся распорядителей чужого.

Для начала нужно послать им четкий, громкий, однозначный сигнал: «Хватит нам Госплана. Мы хотим перемен. Мы за свободный рынок. Мы за честную, открытую конкуренцию, свободную торговлю и частную собственность».

Если такой сигнал будет получен от, как минимум, 3 миллионов человек, вот тогда в Беларусь начнется настоящее обновление, создание фундамента будущего роста.

 
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