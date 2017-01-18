«Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»

Экономисты доходчиво объясняют, почему белорусская экономика продолжает стремительное падение.

Согласно последним данным Белстата, ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом объем промышленного производства в стране также уменьшился – на 0,4%. И все это – несмотря на оптимистичные заявления правительства о том, что дно экономического кризиса в стране пройдено.

Что мешает Беларуси выбраться из экономической трясины?

«Все ресурсы за это время были проедены: на красивые дома, внешний блеск и неэффективную модернизацию»

– Для оптимизма в прошедшем году не было оснований, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал экономист Леонид Злотников. – Это еще раз подтвердило, что белорусская экономическая модель исчерпала возможности для своего существования. Эта система начала входить в кризис уже в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть» – и нам перепадало с российского стола тоже довольно много. А сейчас внешняя подпитка начала сокращаться, и мы оказались в кризисе.

По словам эксперта, все ресурсы за это время были проедены: на красивые дома, внешний блеск и неэффективную модернизацию.

– Мы проедали не только энергетические субсидии, но и займы, которые с 2006 по 2014 год быстро увеличивались. А сейчас их нужно возвращать и платить проценты по кредитам, – замечает собеседник.

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Леонид Злотников считает, что спада в стране просто не могло не случиться, если взять один единственный факт.

– Вдумайтесь, в 2012-2013 году реальные доходы населения выросли примерно на 30%. Это произошло за два года! И при росте экономики в 1,5-2%. Откуда они взялись? Это же какое-то безумие было. Сейчас все это наложилось и мы имеем такую сложную ситуацию.

Экономист уверен, что дальнейшее падение белорусской экономики будет продолжаться.

– Если понять, что тенденция эта фундаментальная, что это не просто какой-то временный кризис в связи с перепроизводством или падением спроса, то все становится на свои места.