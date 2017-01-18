«Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Студент из Гомеля «раздевал девочек по скайпу»
Нарколог Иванов: «У меня от алкоголизма лечатся даже долларовые миллионеры»
Полицейского из «танцующего» кортежа уволили из МВД
«Это не Майдан. Мы хотим мирным путем отменить Декрет №3»
Светлана Алексиевич: «Они облизывают сапоги власти»
Драка из-за парковки закончилась для минчанина ампутацией «органа в паховой области»
В Марьиной Горке судят рэкетиров, которые «работали» в худших традициях 90-х
На ФАПе памерла жанчына пасля увядзення антыбіётыка, якi яна прынесла з сабой
Доллар продолжил терять позиции
Разговорчики в сети: «Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения»
Эксперты категорически не советуют рожать в понедельник или выходной день
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена
Реальные доходы белорусов установили антирекорд
Путин назвал русских проституток «лучшими в мире»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чем Лукашенко удивил в Каире
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тайна 17-й резиденции Лукашенко: «Как вам могли дать этот номер — он же в лесу!»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Фотофакт: куда поместили Лукашенко по прилете в Судан
Как Крым стал походить на место действия «Большой жратвы»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
Как бесы изгоняли людей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечерняя прогулка Виктории Азаренко с сыном Лео
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Экономика
18.01.2017
Евгений Федоров
«Экономическая модель Беларуси начала входить в кризис в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть»

Экономисты доходчиво объясняют, почему белорусская экономика продолжает стремительное падение.

Согласно последним данным Белстата, ВВП Беларуси по итогам 2016 года снизился на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом объем промышленного производства в стране также уменьшился – на 0,4%. И все это – несмотря на оптимистичные заявления правительства о том, что дно экономического кризиса в стране пройдено.

Что мешает Беларуси выбраться из экономической трясины?

«Все ресурсы за это время были проедены: на красивые дома, внешний блеск и неэффективную модернизацию»

– Для оптимизма в прошедшем году не было оснований, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал экономист Леонид Злотников. – Это еще раз подтвердило, что белорусская экономическая модель исчерпала возможности для своего существования. Эта система начала входить в кризис уже в конце 90-х. Но потом пошла «большая нефть» – и нам перепадало с российского стола тоже довольно много. А сейчас внешняя подпитка начала сокращаться, и мы оказались в кризисе.

По словам эксперта, все ресурсы за это время были проедены: на красивые дома, внешний блеск и неэффективную модернизацию.

– Мы проедали не только энергетические субсидии, но и займы, которые с 2006 по 2014 год быстро увеличивались. А сейчас их нужно возвращать и платить проценты по кредитам, – замечает собеседник.

Экономист Романчук: «Экономика Беларуси в 2016 году – минус 7,74 млрд долларов»

Леонид Злотников считает, что спада в стране просто не могло не случиться, если взять один единственный факт.

– Вдумайтесь, в 2012-2013 году реальные доходы населения выросли примерно на 30%. Это произошло за два года! И при росте экономики в 1,5-2%. Откуда они взялись? Это же какое-то безумие было. Сейчас все это наложилось и мы имеем такую сложную ситуацию.

Экономист уверен, что дальнейшее падение белорусской экономики будет продолжаться.

– Если понять, что тенденция эта фундаментальная, что это не просто какой-то временный кризис в связи с перепроизводством или падением спроса, то все становится на свои места.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:9)
Главное
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY