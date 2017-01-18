Драка из-за парковки закончилась для минчанина ампутацией «органа в паховой области»

Задержан 33-летний водитель, который причинил тяжкое телесное повреждение своему соседу из-за парковочного места во дворе дома на улице Авангардной.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Юрий Арловский, конфликт между мужчинами произошел 5 января. Поводом стало расчищенное для машины место. Так, мужчина, которому в этом году исполнится 50 лет, во дворе своего дома расчистил парковочное место для машины супруги, которая должна была вскоре вернуться с работы. Пока он относил лопату, на это место свой автомобиль припарковал сосед.

Расчистивший место мужчина безуспешно попросил переставить автомобиль. Завязалась драка, в результате которой 33-летний мужчина нанес своему оппоненту удар в паховую область и в лицо. В результате полученных ударов потерпевший был госпитализирован в клиническую больницу, где ему произвели ампутацию органа в паховой области, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

33-летний минчанин задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 155 УК («Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности»). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.