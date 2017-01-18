Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Студент из Гомеля «раздевал девочек по скайпу»
Нарколог Иванов: «У меня от алкоголизма лечатся даже долларовые миллионеры»
Полицейского из «танцующего» кортежа уволили из МВД
«Это не Майдан. Мы хотим мирным путем отменить Декрет №3»
Светлана Алексиевич: «Они облизывают сапоги власти»
Драка из-за парковки закончилась для минчанина ампутацией «органа в паховой области»
В Марьиной Горке судят рэкетиров, которые «работали» в худших традициях 90-х
На ФАПе памерла жанчына пасля увядзення антыбіётыка, якi яна прынесла з сабой
Доллар продолжил терять позиции
Разговорчики в сети: «Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения»
Эксперты категорически не советуют рожать в понедельник или выходной день
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена
Реальные доходы белорусов установили антирекорд
Путин назвал русских проституток «лучшими в мире»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чем Лукашенко удивил в Каире
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тайна 17-й резиденции Лукашенко: «Как вам могли дать этот номер — он же в лесу!»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Фотофакт: куда поместили Лукашенко по прилете в Судан
Как Крым стал походить на место действия «Большой жратвы»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
Как бесы изгоняли людей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечерняя прогулка Виктории Азаренко с сыном Лео
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Скандалы
18.01.2017
TUT.BY
В Марьиной Горке судят рэкетиров, которые «работали» в худших традициях 90-х

Один из фигурантов дела рэкетиров из Пуховичского района, Артур Зинович, объявил голодовку. Заявление суду он подал во вторник, 17 января. Обвиняемый голодает в знак протеста против незаконного, как он считает, разбирательства по делу.

На первом плане — Артур Зинович, за ним — Дмитрий Саникович и Андрей Мазаник. Евгений Козырь освобожден из-под стражи, поэтому не находится с остальными в клетке

В понедельник показания в суде давал потерпевший Вадим Стахеев, которого Зинович за «долг» избил битой. Он признал, что писал первое заявление в милицию и давал первые показания под давлением сотрудников ГУБОП, поскольку ему грозили не продлить вид на жительство в Беларуси (на тот момент Стахеев был гражданином другой страны). Ему предложил эту сделку Грачья Баблумян, который проходит свидетелем по делу — он был водителем машины, на которой бизнесмена Владимира Луда в ноябре 2013 года привезли на кладбище копать могилу.

Задавая вопросы потерпевшему, Артур Зинович спросил, кто ему вчера звонил. Стахеев ответил, что звонил Баблумян и спрашивал, зачем он рассказал про сделку.

— Зинович сказал, что не верил, что кто-то из свидетелей найдет в себе смелость признаться, что на них давили. Он заявил, что в знак протеста объявляет голодовку, требует отдельную камеру, чтобы исключить давление на него, и справедливого разбирательства по делу, — рассказала TUT.BY Наталья Невская, гражданская жена Зиновича (сама она предпочитает слово «любимая женщина»).

Обвиняемый намерен подать в КГБ заявление о том, что ГУБОП и СК принуждали свидетелей к даче заведомо ложных показаний, а потерпевших — к написанию заведомо ложных заявлений.

— Будет голодать, пока не будет законного разбирательства по вновь открывшимся фактам, — сказала Наталья Невская.

***

12 января начался суд над рэкетирами из Марьиной Горки. Их обвиняют в том, что они вымогали деньги у местных бизнесменов в худших традициях 90-х: одного отвезли на кладбище копать себе могилу, второго избили битой в центре города и насквозь пробили ножом кисть руки.

На скамье подсудимых вместе с тремя вышибалами находится и бывший начальник ОБЭП Пуховичского РОВД Евгений Козырь. Как утверждает обвинение, из дружеских чувств к одному из рэкетиров он помогал ему выбивать деньги: забрал у предпринимателя, от которого тот требовал деньги, ключ от расчетного счета его фирмы, задержал его, провел незаконную доследственную проверку.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Козырь на первом заседании суда заявил, что его оговорили в ГУБОП и СК, и что он действовал в рамках закона.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:3)
Главное
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY