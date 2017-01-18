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18.01.2017
SNCMedia
Все на свете виды трусов (а именно 16!)

Полный комплект нижнего белья собран: от простого к соблазнительному. Бинго!

Панталоны

Классика прошлых веков, иногда используется и с негативным подтекстом, мол, огромные древние трусы времен прабабушки. Они полностью закрывают верхнюю часть бедра до колена, но зато предательски не выпирают всеми швами из-под облегающего платья. В XXI веке чаще всего обладают утягивающим характером и моделируют фигуру.

С завышенной талией

Корсетный вариант корректирующего белья, может доходить аж до груди (практически). Идеальный вариант для тех, кто устал втягивать живот. 

Боксеры

Суперкороткие облегающие шортики. Их трудно надеть под что-то обтягивающее (типа колготок или ультраскинни-брюк) потому что «штанины» непременно закатаются. 

Хипстеры

Не знаем, носят ли их хипстеры, но трусы выглядят так: опущены на бедрах с низкими вырезами на бедрах, так, что они чем-то напоминают боксеры, но уж очень заниженные.

Брифы

Это скрещенные боксеры и слипы – вырез более открытый, чем в шортах.

Слипы

Полностью закрытые сзади с вырезом на середине бедра, в общем, самая классическая классика, которую еще в детском саду носили.

Актив

Эти трусы похожи на слипы, но вырез на бедре у них значительно больше, они полностью (совсем) открывают верхнюю часть бедра, так что их очень удобно носить с юбкой с неприлично глубоким разрезом.

Кюлот

Хотите увеличить бедра? Трусы-кюлот – ваш вариант, потому что вырез на бедре у них меньше (чуть-чуть не дотягивают до боксеров), от этого визуально попа становится немного больше и женственнее.

Танга

Передняя и задняя часть соединены тончайшими полосочками, из-за этого ягодицы иногда оказываются частично открыты.

Бикини

Ну это мы размечтались уже о пляже, хотя и у производителей нижнего белья есть модели на завязках сбоку, похожие на плавки от купальников.

Стринги

Самая спорная модель трусов, вызывающая жаркие (даже горячие) споры в Интернете. Носить или не носить? Стринги можно выделить в целую категорию с четрьмя разными моделями.

G

Низкая талия, сзади есть тканевый треугольничек (и стыд).

V

Треугольник на попе сделан уже не из микроскопического кусочка ткани, а из тонких резиночек.

T

Тканевый треугольник тут только спереди, сзади же резинки образут букву Т. Кстати, стразы Т-стринам не помеха.

C

А вот у этой модели резинок по бокам просто НЕТ. Держатся они на силиконовом каркасе, который плотно прилегает ко всем интимным частям вашего тела.

Тонг

Почти то же, что и стринги, но спереди резинка образует буковку V, совсем как вырез на вашем любимом джемпере.

Бразильские

Эти трусы только наполовину прикрывают ягодицы, а ниже – действуют по принципу стрингов.

 
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