Все на свете виды трусов (а именно 16!)

Полный комплект нижнего белья собран: от простого к соблазнительному. Бинго!
Панталоны
Классика прошлых веков, иногда используется и с негативным подтекстом, мол, огромные древние трусы времен прабабушки. Они полностью закрывают верхнюю часть бедра до колена, но зато предательски не выпирают всеми швами из-под облегающего платья. В XXI веке чаще всего обладают утягивающим характером и моделируют фигуру.
С завышенной талией
Корсетный вариант корректирующего белья, может доходить аж до груди (практически). Идеальный вариант для тех, кто устал втягивать живот.
Боксеры
Суперкороткие облегающие шортики. Их трудно надеть под что-то обтягивающее (типа колготок или ультраскинни-брюк) потому что «штанины» непременно закатаются.
Хипстеры
Не знаем, носят ли их хипстеры, но трусы выглядят так: опущены на бедрах с низкими вырезами на бедрах, так, что они чем-то напоминают боксеры, но уж очень заниженные.
Брифы
Это скрещенные боксеры и слипы – вырез более открытый, чем в шортах.
Слипы
Полностью закрытые сзади с вырезом на середине бедра, в общем, самая классическая классика, которую еще в детском саду носили.
Актив
Эти трусы похожи на слипы, но вырез на бедре у них значительно больше, они полностью (совсем) открывают верхнюю часть бедра, так что их очень удобно носить с юбкой с неприлично глубоким разрезом.
Кюлот
Хотите увеличить бедра? Трусы-кюлот – ваш вариант, потому что вырез на бедре у них меньше (чуть-чуть не дотягивают до боксеров), от этого визуально попа становится немного больше и женственнее.
Танга
Передняя и задняя часть соединены тончайшими полосочками, из-за этого ягодицы иногда оказываются частично открыты.
Бикини
Ну это мы размечтались уже о пляже, хотя и у производителей нижнего белья есть модели на завязках сбоку, похожие на плавки от купальников.
Стринги
Самая спорная модель трусов, вызывающая жаркие (даже горячие) споры в Интернете. Носить или не носить? Стринги можно выделить в целую категорию с четрьмя разными моделями.
G
Низкая талия, сзади есть тканевый треугольничек (и стыд).
V
Треугольник на попе сделан уже не из микроскопического кусочка ткани, а из тонких резиночек.
T
Тканевый треугольник тут только спереди, сзади же резинки образут букву Т. Кстати, стразы Т-стринам не помеха.
C
А вот у этой модели резинок по бокам просто НЕТ. Держатся они на силиконовом каркасе, который плотно прилегает ко всем интимным частям вашего тела.
Тонг
Почти то же, что и стринги, но спереди резинка образует буковку V, совсем как вырез на вашем любимом джемпере.
Бразильские
Эти трусы только наполовину прикрывают ягодицы, а ниже – действуют по принципу стрингов.