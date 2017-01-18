«Скучно с этими парнями не будет. Главное, чтобы не стало горячо»

Как хирурги-миллиардеры, «ястребы» и ставленники «мировой закулисы» собираются вернуть Америке былое величие.

Администрация Дональда Трампа установила один рекорд еще до начала работы. Она станет самой богатой в истории страны. Совокупное состояние членов кабинета, включая ряд заместителей, превышает 14 млрд долларов. Это в 50 раз больше, чем «стоил» кабинет Буша-младшего. Причем эти люди, как правило, не имеют, как и сам Трамп, опыта государственной службы. Чего ждать от этой команды Соединенным Штатам, на чью долю приходится чуть менее пятой части мирового ВВП, и всему остальному миру? Смогут ли люди, сделавшие «великими» себя, «вернуть величие Америке»?

14 миллиардов — это рекорд с учетом только уже объявленных назначений. А заполнены далеко не все вакансии. Сам Трамп — еще не самый богатый в этой компании. Хотя он и хвастался 10-миллиардным состоянием, на самом деле он «стоит» чуть менее 4 млрд. Самый богатый пока Тодд Рикеттс (5,3 млрд), сколотивший богатство на биржевых спекуляциях. Теперь поработает скромным замминистра торговли. Начальником у него будет Уилбур Росс (2,5 млрд), глава инвестиционной компании.

На втором месте по богатству в кабинете Трампа — Бэтси ДеВос (5,1 млрд), будущий министр образования. Она происходит из консервативной семьи миллиардеров, основавшей компанию «Amway». А теперь обеспокоилась упадком школьного образования, прежде всего в государственных школах. Лина МакМэхон (1,5 млрд) возглавит Администрацию по малому бизнесу. Кому как не такому человеку курировать сокращение налогов на малый бизнес. Деньги она сделала в компании World Wrestling Entertainment, занимающейся проведением мероприятий профессионального рестлинга и выпускающей сопутствующую продукцию.

На этом фоне будущий министр финансов Стив Мнучин, с его 40-миллионным «кошельком» — почти «нищий». Зато интересен тем, что финансировал съемки фильмов «Безумный Макс: дорога ярости» и «Американский снайпер». Но больше, конечно, своей прежней работой на монстра мировых финансов Goldman Sachs Group (Мнучин станет уже третьим представителем этой группы на посту министра финансов за последние 25 лет). Именно этим «Саксом» у нас пугают обывателей на политических телевизионных ток-шоу как символом «мировой закулисы». На других постах в администрации будут еще три, как минимум, выходца из Goldman Sachs, включая советника по экономике и советника по стратегическим вопросам.

Наверное, стоит выделить одного из немногих представителей афроамериканцев в администрации Трампа — Бена Карсона. Свои «скромные» 26 миллионов он сделал в основном как детский нейрохирург, один из лучших в стране, затем решил заняться писательским делом и политикой. Хотя он был яростным критиком медицинской реформы Обамы как «проявления социализма», в кабинете Трампа он займется жилищным строительством и городским развитием.

А вот демонтажем «Obamacare» (республиканское большинство отменит реформу одним из первых своих законов) на посту министра здравоохранения и людских ресурсов займется Том Прайс, заработавший 13,6 млн долларов, трудясь хирургом-ортопедом. Кстати, бюджет американского федерального «Минздрава» — примерно 1 триллион долларов, он курирует две важнейшие программы медицинского страхования Medicare (для пожилых) и Medicaid (для бедных), которые, в свою очередь, намного больше бюджета Пентагона.

Кстати, будущий шеф Пентагона тоже по-своему примечателен. Это боевой генерал Джеймс Мэттис. Он прервет долгую традицию, когда эту должность занимали гражданские лица или отставники (требуется 7-летний перерыв после ухода с активной службы, по Мэттису Конгресс принимал специальное разрешение).

Администрация Трампа будет самой «белой» после рейгановской (зато администрацию Обамы некоторые осмелились упрекать в недостаточном представительстве белых мужчин), в ней пока нет ни одного назначенца от «латинос». По образовательному уровню она сильно уступает командам Клинтона и Обамы. Тут нет «умников», большинство — люди конкретного большого бизнеса.

Вопреки тому, что говорят про будущую политику Трампа за пределами США, уделяя внимание прежде всего вопросам обороны и внешней политики, основной акцент в «возвращении величия Америки» будет сделан на экономике. И пока ожидания таковы, что у США есть шанс стать драйвером экономического оживления во всем мире.

Мировые рынки встретили победу Трампа продолжительным «ралли». Основными его бенефициарами стали банкиры: 63 крупнейшие финансовые группы увеличили с ноября капитализацию на почти 460 млрд долларов.

Перспективы экономического развития Америки пока видятся с оптимизмом. МВФ повысил прогноз по темпам роста США на 2017-18 годы (2,2% и 2,1%, соответственно, при среднемировом росте в 3,4% и 3, 6%), поставив его в зависимость от того, как сработает «финансовое стимулирование», обещанное Трампом.

Традиционно для республиканцев «стимулирование» — это сокращение налогов и увеличение целевых ассигнований. Например, на развитие и модернизацию инфраструктуры США новый президент обещает потратить до 1 трлн долларов (167 млрд прямых частных инвестиций, остальное — в основном налоговые льготы). Обещана масштабная налоговая реформа.

Трамп предлагает сократить налог на доходы корпораций с 35% до 15%. Хотя в Конгрессе со столь резким сокращением пока не согласны (предлагают верхнюю планку в 25%). Налоги также сократятся для многих представителей среднего класса. Однако могут увеличиться для одиноких родителей по причине отмены ряда налоговых льгот. «А не надо разводиться», — словно говорят обывателям правые консерваторы-республиканцы, приверженцы традиционных семейных ценностей.

Так, для родителя-одиночки с годовым доходом от 75 тысяч и двумя детьми-школьниками налоги вырастут примерно на 2,2 тысячи долларов. Родитель-одиночка с доходом 50 тысяч заплатит на 1,1 тысячу больше. Но в целом число налоговых льгот для семей с детьми увеличится. Например, полная семья с двумя детьми с доходом около 50 тысяч будет платить налогов до 35% меньше (из налогооблагаемой базы вычтут расходы на детей, оцениваемые в размере 7-8 тысяч в год). Впрочем, у налоговой реформы есть обратная сторона. И она темная: по некоторым расчетам, эти послабления увеличат государственный долг США (сейчас около 19 триллионов долларов) еще на 6-7 триллионов.

Тут надежда — на репатриацию капиталов. Уже обещаны льготы корпорациям, которые вернут производство в Америку из стран с дешевой рабочей силой и офшоров. Америке предстоит своя «деофшоризация». Тем, кто будет упорствовать, не грозят, конечно, «вызвать доктора», но им будет непросто. Одно резкое заявление президента США — и минус миллионы капитализации компании.

Так, угроза обложить 35-процентным пошлинами немецких автопроизводителей, если те будут ввозить в Америку машины, собираемые в Мексике, уже привело к падению котировок таких гигантов, как BMW. А угроза Трампа жестче контролировать ценообразование в сфере фармацевтики ударило по котировкам «большой фармы», которая при Обаме купалась в сверхдоходах.

Кстати, последнее — часть альтернативного «Obamacare» плана медицинского страхования республиканцев. Трамп обещает «медицинскую страховку для всех». Но вместо зарегулированного и монополизированного на уровне отдельных штатов рынка, что уже привело к росту бюрократизма, удорожанию медуслуг и увеличению медицинских страховых взносов для среднего класса, предлагается дерегулирование, демонополизация и свободная конкуренция.

Дерегулирование — вообще существенная часть будущей экономической политики. За время правления Обамы федеральное правительство издало 641 важных регулирующих актов (а еще была куча второстепенных), что оценивается Конгрессом в дополнительное бремя для экономики в 813 млрд долларов. Для сравнения: администрация Буша издала в полтора раза меньше бюрократических «эдиктов». Большинство этих новаций будут теперь отменены. Причем сразу чуть ли не пачками.

Во внутренней политике новая администрация обещает быть предельно консервативной. Прежде всего, «тяжелые времена» ожидают нелегальных иммигрантов, которых будущий генпрокурор Джефф Сейшнс обещает депортировать десятками тысяч. В то же время именно в политической части, включая внешнюю политику, остается слишком много неясного. Главным образом, потому, что номинанты на соответствующие должности сильно «расходятся в показаниях» как с самим Дональдом Трампом, так и друг с другом. Это касается как строительства стены на границе с Мексикой, так и политики в отношении России, Китая или Ирана.

По российскому вопросу разногласия велики настолько, что одни члены команды видят в Москве партнера (как, например, кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон), а другие, вроде главы Пентагона, — врага. Джеймс Мэттис конкретно назвал Россию «главной угрозой для Америки». Что, в свою очередь, почти диаметрально противоположно тому, что говорит по этому вопросу отставной генерал Майкл Флинн, кандидат в советники по национальной безопасности.

При этом тот же Тиллерсон открыто противоречит Трампу, поддерживая Тихоокеанское партнерство с азиатскими экономиками. Он же высказался за соблюдение Парижского договора по борьбе с глобальным потеплением, тогда как Трамп против. Не меньше разногласий между членами будущей администрации наблюдается по таким ключевым вопросам внешней политики, как отношение к НАТО, политике в Афганистане и отношений с исламским миром. Даже уже одобренная «ядерная сделка» с Ираном имеет диаметрально противоположные трактовки.

Так что если в экономике будущая администрация выглядит более-менее сплоченной правоконсервативной командой, то в вопросах политических, прежде всего внешнеполитических, она, с самого начала напоминая известное трио рака, лебедя и щуки, заставляет пока воздержаться от конкретных прогнозов. Кроме одного: скучно с этими парнями не будет. Главное, чтобы не стало горячо.