«Социальная напряженность, которую вызвал этот декрет, несопоставима даже с повышением пенсионного возраста»

Как бюрократическая машина будет справляться с армией «тунеядцев»?

Профсоюз РЭП и движение «За свободу» объявили кампании за отмену «налога на тунеядство». Что может заставить власти пересмотреть свою позицию?

В январе Александр Лукашенко внес изменения в «декрет о тунеядстве» – срок уплаты налога продлили до 20 февраля. Власти показали, что серьезно настроены пополнить бюджет за счет «иждивенцев» и не планируют отступать от своих намерений, считает правозащитник Леонид Судаленко.

– Ситуация сложилась, можно сказать, катастрофическая. Ежедневно в наш гомельский офис обращаются за консультациями более 10 человек. В 2015 году многие попали в сложную жизненную ситуацию, были уволены и не смогли найти работу. У людей банально нет денег заплатить налог. Особенно это касается райцентров. Настроения у людей самые радикальные. Социальная напряженность, которую вызвал этот декрет, несопоставима даже с недавним повышением пенсионного возраста, – рассказывает правозащитник.

Затишье перед бурей: в Беларуси зреет бунт тунеядцев?

Налоговики заявили, что направили гражданам около 400 тысяч извещений. Леонид Судаленко полагает, что основания обнаружатся примерно для половины из тех, кто их получил.

– Возникает вопрос: как бюрократическая машина будет справляться с такой армией – речь может идти о 200 тысячах человек, многие из которых намерены ничего не платить. Практики применения наказания за неуплату этого налога нет, поэтому сегодня никто вам не скажет, как она в итоге будет работать. И как определить, кто «заслуживает» штрафа в две базовые величины, а кто — в четыре? Кого нужно посадить на сутки, а кого — на пятнадцать? – говорит правозащитник.

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