Доллар продолжил терять позиции

В среду на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги.

Курс доллара демонстрирует снижение второй день подряд. На этот раз американская валюта сбавила BYN0,0067 — до 1,9439 рубля.

Евро, напротив, укрепился на BYN0,0014 — до 2,0778 рубля.

Российский рубль также вырос на BYN0,0051 — до 3,2866 рубля за 100 российских рублей.

Напомним, что эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.