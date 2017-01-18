Разговорчики в сети: «Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения»

МИД и пользователи Байнета оценили слова российского министра о белорусско-российской границе.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции затронул тему конфликта вокруг ужесточения правил пересечения белорусско-российской границы, а также предстоящего открытия в Беларуси центра для приема беженцев. Он заметил, что двум странам стоило бы создать единый список «лиц, которые нежелательны» для пребывания в двух странах:

– Сейчас это тем более актуально, потому что есть еще тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Беларуси. И учитывая, что у нас с Беларусью нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений, мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему.

Ответ белорусской стороны на слова Лаврова последовал довольно быстро. По словам пресс-секретаря белорусского МИДа Дмитрия Мирончика, «повода для озабоченности со стороны России в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции о создании центров временного содержания иностранных граждан нет».

— Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад.

Белорусские интернет-пользователи, в свою очередь, отреагировали на высказывания россиянина не столь дипломатично. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Так давайте сделаем нормальную пограничную зону, как и со всеми странами, в чем проблема? Как наркота валом шла от вас, так был молчок…».

«Закрывайте вы уже эту границу. Дружба дружбой, а табачок врозь. Тем более, что соседка постоянно ставит преграды нашим товаром. Границы нужно открывать там, где реально есть смысл. В данном случаем его уже нет».

«Дэмаркацыя ўсходняй мяжы даўно сасьпела, інакш адцяпаюць і не падавяцца. Скажуць, што Магілёўшчына і Гомельшчына да 1926 года уваходзіла у склад РФ…».

«Также предлагаю обнулить все таежные союзы и отношения выстраивать только на основе рыночной экономики!».

«Без РФ в РБ придется на отопительный сезон кредиты в банке брать, чтобы оплатить жировки за квартиру. Вы уже готовы жить на среднюю зарплату менее 50 уе в месяц? Именно столько она будет в РБ без РФ».

«Чехия, Польша да и страны Балтии живут без РФ. И какая там средняя зарплата? В каком месте там кризис?».

«Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения».