Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На ФАПе памерла жанчына пасля увядзення антыбіётыка, якi яна прынесла з сабой
Доллар продолжил терять позиции
Разговорчики в сети: «Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения»
Эксперты категорически не советуют рожать в понедельник или выходной день
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена
Реальные доходы белорусов установили антирекорд
Путин назвал русских проституток «лучшими в мире»
Cмогут ли белорусские трактора африканской сборки покорить «черный континент»
Тайна 17-й резиденции Лукашенко: «Как вам могли дать этот номер — он же в лесу!»
«Как бы к столетию Октябрьского переворота история не сделала очередной виток»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чем Лукашенко удивил в Каире
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
Белорусский клуб высокопоставленных пенсионеров
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Фотофакт: куда поместили Лукашенко по прилете в Судан
За сломанную ногу Франаку Вечёрко в американской больнице выставили счет на $ 104 тыс.
«Добрые, наивные, милые люди, которые верят в феномен Old New Year»
10 гибридных режимов
Как Крым стал походить на место действия «Большой жратвы»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
Как бесы изгоняли людей
Что перепутал Лукашенко, внося поправки в декрет о тунеядцах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечерняя прогулка Виктории Азаренко с сыном Лео
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Общество
18.01.2017
Салiдарнасць
Разговорчики в сети: «Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения»

МИД и пользователи Байнета оценили слова российского министра о белорусско-российской границе.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции затронул тему конфликта вокруг ужесточения правил пересечения белорусско-российской границы, а также предстоящего открытия в Беларуси центра для приема беженцев. Он заметил, что двум странам стоило бы создать единый список «лиц, которые нежелательны» для пребывания в двух странах:

– Сейчас это тем более актуально, потому что есть еще тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Беларуси. И учитывая, что у нас с Беларусью нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений, мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему.

Ответ белорусской стороны на слова Лаврова последовал довольно быстро. По словам пресс-секретаря белорусского МИДа Дмитрия Мирончика, «повода для озабоченности со стороны России в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции о создании  центров временного содержания иностранных граждан нет».

— Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад.

Белорусские интернет-пользователи, в свою очередь, отреагировали на высказывания россиянина не столь дипломатично. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Так давайте сделаем нормальную пограничную зону, как и со всеми странами, в чем проблема? Как наркота валом шла от вас, так был молчок…».

«Закрывайте вы уже эту границу. Дружба дружбой, а табачок врозь. Тем более, что соседка постоянно ставит преграды нашим товаром. Границы нужно открывать там, где реально есть смысл. В данном случаем его уже нет».

«Дэмаркацыя ўсходняй мяжы даўно сасьпела, інакш адцяпаюць і не падавяцца. Скажуць, што Магілёўшчына і Гомельшчына да 1926 года уваходзіла у склад РФ…».

«Также предлагаю обнулить все таежные союзы и отношения выстраивать только на основе рыночной экономики!».

«Без РФ в РБ придется на отопительный сезон кредиты в банке брать, чтобы оплатить жировки за квартиру. Вы уже готовы жить на среднюю зарплату менее 50 уе в месяц? Именно столько она будет в РБ без РФ».

«Чехия, Польша да и страны Балтии живут без РФ. И какая там средняя зарплата? В каком месте там кризис?».

«Хороший забор с соседями обеспечивает лучшие отношения».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»
Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»
Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»
Аўтар шыкоўнага роліка: «Людзі, якія кажуць, што ў Беларусі няма чаго паглядзець, альбо сьляпыя, альбо недаацэньваюць сябе»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY