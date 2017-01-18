Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена

Национальный банк Беларуси уменьшил размер ставки еще на 1%.

Как ожидают эксперты, снижение ставки рефинансирования с 18 до 17 % может уменьшить привлекательность вкладов в белорусских рублях, что, вероятно, приведет к небольшому оттоку средств с банковских депозитов в рублях.

Однако в выигрыше должны остаться юридические и физические лица, которые берут кредиты в банках – так как ставки по займам после 18 января, напротив, могут снизиться.

Напомним, ранее Нацбанк снижал ставку рефинансирования в августе – с 20% до 18%.