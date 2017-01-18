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Экономика
18.01.2017
Евгений Федоров
Реальные доходы белорусов установили антирекорд

И снизились еще на 7,5%.

Белстат опубликовал статистику об уровне денежных доходов населения в январе-ноябре. Согласно официальным данным, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси в январе-ноябре прошедшего года составили 92,5% к уровню соответствующего периода 2015 года.

Интересно, что в общем объеме заработанных белорусами денег оплата труда занимает 61,8%, доходы от предпринимательской деятельности– 8,3%, пенсии, пособия, стипендии – 24%, а доходы от собственности и прочие доходы – 5,9%.

Всего же среднестатистический житель страны после уплаты сборов, налогов и обязательных платежей имеет в распоряжении сумму менее 180 долларов в эквиваленте.

Отметим, что ранее эксперт предсказал дальнейшее ухудшение благосостояния населения – в первую очередь, в связи с возможной высокой инфляцией и девальвацией, а также «долговой ловушкой», в которую попали белорусские власти.

 
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