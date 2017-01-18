Эти цифры отвечают, почему чиновникам не стоит принимать народ за тунеядцев

Если прислушаться к высказываниям белорусских чиновников, то может показаться, что белорусы только и делают, что живут за счет государства.

Может показаться, что чуть ли не с барского плеча белорусу достаются различные блага – бесплатная государственная медицина, социальные пособия, пенсии по возрасту, льготные коммунальные тарифы и многое другое. Взамен гражданину социально-ориентированной Беларуси предлагается лишь молча работать, довольствуясь тем, что он имеет.

Продолжением такой логики стал скандальный декрет о тунеядцах, по большому счету, унизивший около 400 тысяч граждан – людей, которые в существующих условиях не могут найти достойную работу и вынуждены жить на собственные сбережения, не желая регистрироваться на бирже труда.

В реальности же дела обстоят как раз наоборот.

С помощью проекта «Кошт урада» можно посчитать, сколько денег простые граждане тратят на содержание белорусского государства. К примеру, каждый белорус платит не только подоходный, немаленький налог в Фонд социальной защиты населения, который за каждого работника платит работодатель, но и налог на добавленную стоимость, заложенный в цену всех товаров, а также акцизы на автомобильное топливо, алкогольную и табачную продукцию.

То есть, среднестатистический белорус, зарабатывающий около 370 долларов в месяц, из которых он тратит 180 долларов на покупки, 30 – на оплату коммунальных услуг, 25 – на автомобильное топливо, курящий две пачки сигарет в неделю и выпивающий бутылку вина, заплатит государству около 280 долларов.

Расшифровка этой суммы выглядит так:

Общие налоги: 97.20 долларов

подоходный налог: 55.94 долларов

акцизы: 10.87 долларов

НДС: 25.00 долларов

транспортный налог: 5.39 долларов

Социальные отчисления: 153.16 долларов

Пенсионный фонд: 4.30 долларов

Фонд социальной защиты населения: 148.86 долларов

Услуги ЖКХ: 30.00 долларов

И это лишь минимальные и самые ориентировочные цифры. В реальности же значительная часть белорусов отдает государству сумму, примерно равную своей месячной заработной плате.

И имеет право требовать взамен если не обслуживание высшего качества, то хотя бы уважение со стороны чиновников, которые, кажется, забыли, у кого находятся на социальном иждивении.