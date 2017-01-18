Путин назвал русских проституток «лучшими в мире»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал информацию, что у российских спецслужб имеется сексуальный компромат на нового руководителя США Дональда Трампа.

11 января в СМИ появилось досье Трампа, которое якобы подготовил агент британской разведки Кристофер Стил. В документе упоминался визит миллиардера в Москву в 2013 году. Утверждалось, что тогда бизнесмен нанял проституток, и его утехи были запечатлены российскими спецслужбами во всей красе. Из-за этого возникли опасения, что Кремль может шантажировать Трампа, который 20 января заступает на пост президента США,

Путин назвал эту историю «полным бредом».

– Человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира… Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это, – заявил президент РФ.

Интересно, откуда Путин знает, что российские проститутки – «самые лучшие в мире». Делал сравнительный анализ на основе личного опыта? :)

Кого Трамп пытался соблазнить в России