Cмогут ли белорусские трактора африканской сборки покорить «черный континент»

В каких странах Африки востребованы МАЗы, и где пришлось свернуть поставки продукции «Белшины».

Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники на базе суданских заводов. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.

— Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов, — отметил глава Беларуси.

В прошлом году Судан купил 123 белорусских трактора, увеличив их импорт почти в 2 раза.

Минск и Хартум развивают также сотрудничество в военной тематике. Несколько лет в Судане работает совместное предприятие S&B Aviation Company, которое занимается ремонтом и модернизацией самолетов и вертолетов на базе авиационного комплекса Safat. Белорусским соучредителем совместного бизнеса является государственное предприятие «Белспецвнештехника».

Но главные мощности белорусских машиностроителей в Африке сосредоточены в Египте. Правда, продажи тракторов и седельных тягачей в эту арабскую республику в минувшем году упали почти в 3,5 раза.

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