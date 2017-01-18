Резиденция под Минском оказалась вотчиной «дяди Миши из Москвы»

Гостиничный комплекс «Красносельское» в 40 км от Минска, ранее принадлежавший структурам Управделами президента Беларуси (УДП), перешел во владение российского олигарха Михаила Гуцериева.

Гостиничный комплекс «Красносельское» в 40 км от Минска, ранее принадлежавший структурам Управделами президента Беларуси (УДП), перешел во владение российского олигарха Михаила Гуцериева.

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники. На его месте возведен «частный дом отдыха», рассказали источники.

Комплекс «Красносельский» располагался на севере Минского района, в 40 км от столицы Беларуси, в лесной зоне. На берегу озера построены трехэтажный отель и три жилых домика. «Тропинки для прогулок, подстриженные газоны — все это придает эстетический вид всей территории», так описывали комплекс 10 лет назад российские туроператоры.

В 90-х годах этот объект рядом с Радошковичами (направление на Молодечно) принадлежал государственному лесохозяйственному учреждению «Красносельское». Затем перешел в управление еще одной структуре УДП — «Дипсервису».

— Это не был закрытый объект. Его арендовали для проведения корпоративов многие компании. Жили там и вип-персоны. Пару лет назад его выкупил инвестор — фирма «СертусАвиа». Снесли большую часть того, что было. Сдали ли его в эксплуатацию — я не знаю. Но еще в прошлом году там шли активные строительные работы, — рассказал информированный собеседник.

После смерти опального российского бизнесмена и политика Бориса Березовского в 2013 году журнал Forbes сообщил, что БАБ несколько лет назад якобы построил себе резиденцию под Радошковичами недалеко от Минска. «Он там построил себе деревню и кайфовал, — рассказал друг Березовского. — Березы, русские женщины, свежее мороженое, черный хлеб… Он чувствовал себя на родине».

На минувших выходных телеканал «Белсат» опубликовал видео, снятое около усадьбы «Красносельское». Территория выглядит, скорее как санаторий, а не как строительная площадка. Здесь же и место для посадки вертолетов.

Усадьба занимает около 11 гектаров. Участок взят в аренду на 100 лет компанией «СертусАвиа». Здания на территории таинственной резиденции принадлежат кипрской офшорной компании. «Блатберг Холдингс Лимитед» выкупила ее в 2012 году. Причем продавцами были вместе «СертусАвиа» и «Дипсервис», пишет «Наша Нiва».

Единственное упоминание о компании «СертусАвиа» было в 2012 году, когда она строила ангар для укрытия самолетов в Национальном аэропорту Минск. В строительство объекта намечалось вложить не менее 3,5 млн долларов. На земельном участке площадью около 9 га планировалось создать ангары для хранения двух самолетов типа В777−200, а также четырех самолетов малой авиации.

«Эта фирма аффилирована с Гуцериевым», — сказал TUT.BY профильный чиновник. «Это был коммерческий проект. Площади планировалось сдавать в возмездное пользование», — добавил он. Источник затруднился сказать, как функционирует ангар в настоящее время.

Еще один собеседник из авиационной сферы подтвердил, что проект в аэропорту реализовывал российский бизнесмен, но отказался от других комментариев.

Несколько лет назад «СертусАвиа» судилась с «Белпромпроектом», ведущим институтом в области промышленного проектирования. Чем закончился спор — выяснить не удалось.

Один из чиновников Шершунского сельсовета сказал, что на землях бывшего гостиничного комплекса «Красносельское» находится «частная резиденция российского бизнесмена», его имя он не назвал.

«Он там делает усадьбу, оздоровительный комплекс или резиденцию, как угодно ее называйте, для отдыха. Я не думаю, что он там будет один жить и отдыхать. Думаю целевая группа — это особенно важные люди, которым сложно отдыхать у всех на виду [из-за повышенного внимания]», — рассказал белорусский бизнесмен, отвечая на вопрос, правда ли, что нашумевшая «резиденция Лукашенко» оказалась вотчиной Михаила Гуцериева.

«Дядя Миша из Москвы» как главный российский друг Лукашенко

Два местных чиновника в качестве контактного лица «СертусАвиа» назвали Сергея Федоровича Лаптенка, имя, отчество и фамилия которого полностью совпадает с топ-менеджером «Славнефтехима», дочерней компании «РуссНефти» Михаила Гуцериева в Беларуси.

Ранее «СертусАвиа» и «Славнефтехим» имели юридический адрес там, где сейчас находится «Славкалий» — еще одна компания Гуцериева в Беларуси.

В течение двух дней телефоны «СертусАвиа» и «Славнефтехима» не отвечали. Пресс-служба «РуссНефти» на запрос TUT.BY пока не ответила.

В «Дипсервисе» отказались от комментариев, сославшись на то, что «вами названный объект не имеет отношения к нашей компании».

Семья Михаила Гуцериева (ее члены — Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов и Саид Гуцериев) названа в этом году Forbes богатейшим кланом в современной России. Ее состояние оценено в 9,8 млрд долларов, сам Михаил Гуцериев в рейтинге российских миллионеров занимает 16-е место с капиталом 5,9 млрд долларов. Сфера его бизнес-интересов довольно широкая.

В Беларуси Гуцериеву, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко, принадлежит столичный отель «Ренессанс», компания «Славкалий» (строит ГОК в Минской области), «Славнефтехим» занимается поставками нефти и ее переработкой на белорусских НПЗ. Недавно стало известно об интересах Гуцериева в IT-секторе. Его партнером стал Виктор Прокопеня.