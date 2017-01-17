Тайна 17-й резиденции Лукашенко: «Как вам могли дать этот номер — он же в лесу!»

Тайную стройку то ли элитного санатория, то ли резиденции высокого должностного лица нашли журналисты телеканала "Белсат" в Минском районе, недалеко от деревни Шершуны.

Правда, точно выяснить, что на самом деле скрывается за высоким забором с видеокамерами, не удается.

Секретная усадьба находится на месте, обозначенном на карте как деревня Пральня Шершунского сельсовета. Кто, как не председатель местного сельского исполкома Николай Панкевич знает, что строится на "его" земле, не резиденция ли руководителя Беларуси там будет? Вот только мой собеседник если что-то и знает, то делиться знаниями не желает.

"Люди, которые там работают, и наши там работают, никакого разговора, что там какая-то резиденция Александра Григорьевича строится, нет. Такого нет", — уверяет меня Николай Панкевич.

— Так, а что там тогда строится?

— Работают люди, просто организация какая-то строит. Строит что-то... Строительство разрешено, я так понимаю. Потому что никакое строительство невозможно без разрешения, без согласования — все как положено. Поэтому слава богу, что у нас на территории совета сельского появилось такое предприятие, где и наши люди будут работать. И оживлять наш край. Объект, о котором вы говорите, мы ему тоже рады — это рабочие места. А кто там, что там — это мелочь. Все же на месте остается: земля на месте остается, озеро — на месте, речушка — на месте...

— Только пишут, что на дороге к этой стройке — милицейский пост, и там не проедешь. Получается, если я захочу на то озеро-речушку приехать отдохнуть, меня не пустят?

— Проход по лесу свободный!

— А по дороге?

— Все леса, что на территории сельского совета, ограничений по проходу, по посещению, помимо пожароопасного периода, не имеют. Грибы, ягоды — любой гражданин приезжает, ходит...

По информации "Нашей Нивы", 11 гектаров земли на берегу реки Удра, где была деревня Пральня, а сейчас идет строительство секретной усадьбы, в аренду на 100 лет взяло иностранное строительное предприятие "СертусАвиа". А все здания на ней — кипрской оффшорной компании "Блатберг Холдингс Лимитед". Как выясняет Еврорадио, юридический адрес обеих этих компаний — Шершунский сельсовет, деревня Шершуны. Но председатель сельсовета утверждает, что ничего об этих компаниях не знает, контактов их не имеет.

Хорошо, попробуем спросить самих владельцев: что они там строят? Контакты компаний найти в сети невозможно. Помогает налоговая инспекция Минского района. Дозваниваюсь по номеру, который, согласно налоговикам, принадлежит "СертусАвиа" получается интересная беседа.

— Добрый день. Это "СертусАвиа"?

— Да.

— Это ваше предприятие взяло в аренду 11 гектаров земли в Минском районе на берегу реки Удра?

— Я не могу комментировать эти вопросы. Может только "СертусАвиа", только директор. Найдите его телефон и звоните.

— Пока я нашел только этот номер...

— Но вы попали не совсем на "СертусАвиа" и поэтому...

— А вы к "СертусАвиа" не имеете отношения? Как же так?

— Ну, вот так, да.

— Странно получается: в налоговой мне этот номер дают как номер "СертусАвиа", а вы говорите, что номер не их...

— Не знаю, почему в налоговой вам этот номер дали. Его никак не могли дать, потому что он стоит в лесу...

— В лесу у деревни Пральня, где идет строительство?

— Все, что мог, я вам уже сказал...

Подсказанный районными налоговиками мобильный номер якобы компании "Блатберг Холдингс Лимитед" оказывается... "липовым". По нему отвечает мужчина, который очень удивляется моему вопросу и утверждает, что это его личный номер, а к кипрскому офшору он не имеет никакого отношения. Дальнейший поиск дает только то, что компания "Блатберг Холдингс Лимитед" была зарегистрирована 16 декабря 2010 года (за три дня до событий Площади-2010 — Еврорадио) на Кипре и находится в бизнес-центре "Ледра". Этот бизнес-центр указан в так называемых "Панамских архивах", и в нем зарегистрировано много различных оффшоров. Таким образом, и "Блатберг Холдингс Лимитед" — не более чем обычный оффшор.

Журналисты утверждают, что здания на территории строительной площадки в лесу под Шершунами компании "Блатберг Холдингс Лимитед" продали совместно "СертусАвиа" и "Дипсервис". Последняя — организация, в обязанности которой входит обеспечение деятельности высших должностных лиц государства. В том числе руководителя страны. Обращаюсь за комментарием к ним.

"Кто что-то там написал, тот пусть и отвечает на возникающие вопросы — "Дипсервис" никак прокомментировать это не может", — отвечают мне в "Дипсервисе".

Действительно ли речь идет о строительстве очередной резиденции для руководителя Беларуси? Соответствующий запрос направляем в пресс-службу белорусского лидера. Известно, что давать официальный комментарий может исключительно пресс-секретарь Александра Лукашенко, а она сейчас вместе с ним в заграничной командировке. Придется ждать их возвращения.