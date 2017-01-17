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Общество
17.01.2017
Салiдарнасць
«Как бы к столетию Октябрьского переворота история не сделала очередной виток»

Реальные располагаемые доходы белорусов продолжают обновлять антирекорды.

В январе-ноябре этот показатель снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом сообщает Белстат.

Справка FINANCE.TUT.BY

Реальные располагаемые доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается как разница между всеми денежными доходами населения и обязательными платежами (например, налогами, сборами и взносами, скорректированными на индекс потребительских цен на товары и услуги).

На дискуссионной площадке talks.by пользователи обсуждают, как обеднел народ в Беларуси, и к чему может привести дальнейшее обнищание.

«Особенность бедности в РБ, по сравнению с европейской, состоит в том, что значительная часть (если не большая) бедных в РБ работают легально полный рабочий день. В Европе такой человек не может быть совсем уж бедным из-за жестких законов относительно минимальной оплаты рабочего часа и т. п.».

«Ну, если по Белстату доходы упали, то даже страшно представить, что в реале».

«Зато в 2017 году 17 резиденций имеет кто-то. Как бы к столетию Октябрьского переворота история не сделала очередной виток. Все предпосылки для этого есть, и низы уже не могут терпеть, и верхи в полной прострации от вседозволенности своей».

«Скорее людей налогом очередным обложат за то, что обнищали. А после посадят всех, потому что заплатить не могут».

 
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