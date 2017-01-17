Зачем Литва планирует строить забор на границе с Калининградской областью

В Турции задержали подозреваемого в расстреле 39-ти человек в стамбульском клубе Reina. Суд в Страсбурге присудил компенсацию 16 семьям из США. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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