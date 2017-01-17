Польских дипломатов не пропустили в Россию из Беларуси

Дипломатам из Польши отказали во въезде на территорию Смоленской области из Беларуси.

Причина отказа – отсутствие постов пограничного контроля по пропуску граждан третьих стран в РФ в районе пересечения ими границы.

Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по региону.

Граждане Польши ехали на двух автомобилях с дипломатическими номерами. Они были остановлены на границе России и Беларуси на трассе Москва — Минск.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — объяснил представитель погрануправления Александр Лазненко.

По его словам, на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд. За последние дни, добавил представитель ведомства, было отмечено еще несколько аналогичных случаев. Дипломаты из других стран тоже пытались въезжать в Россию через границу с Беларусью. Однако всем иностранцам было отказано во въезде в Смоленскую область, передает ТАСС.