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17.01.2017
Обнаженная активистка Femen покусилась на Трампа

Представительница феминистского движения Femen устроила акцию во время презентации скульптуры избранного президента США Дональда Трампа в Музее восковых фигур в Мадриде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC.

© AP Photo/Paul White

По ее информации, во время мероприятия женщина, обнаженная по пояс, подбежала к скульптуре будущего главы Белого дома и начала скандировать лозунги против патриархата. Сотрудник музея, который вел представление, попытался закрыть активистку воздушными шарами, которыми украсили помещение по торжественному случаю. Тем не менее представительница Femen продолжила свою акцию. Впоследствии охране музея удалось задержать женщину и вывести ее из здания.

 
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