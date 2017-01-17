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Политика
17.01.2017
Семен Печенко
«Доклад может быть вбросом спецслужб с целью списания всех проблем на Россию»

Политолог Алесь Логвинец в экспресс-комментарии рассказал о том, что не попало в доклад Царика-Сивицкого. 

По просьбе «Салідарнасці»доклад Арсения Сивицкого и Юрия Царика о возможном силовом смещении с поста Александра Лукашенко прокомментировал политолог Алесь Логвинец. Собеседник поделился собственным мнением о том, чего в документе не хватает:

— Доклад неполный. Описывая ситуацию, он не показывает вину белорусских властей и лично Александра Лукашенко за то, что Беларусь оказалась настолько уязвимой относительно России. Доклад утверждает, что нарастающая конфликтность в Беларуси вызвана исключительно влиянием России, хотя очевидно, что это обусловлено экономическим кризисом, и кризисом всей системы, созданной Лукашенко. То есть речь идет о внутренних, а не внешних причинах. Безусловно, система имела постоянную подпитку из России, но инициатором создания этой системы был Лукашенко.

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По словам политолога, в докладе не говорится об опасной для суверенитета страны ситуации с использованием белорусского языка. В качестве свежих примеров Алесь Логвинец привел историю с дублированием информации о товарах на белорусский язык и отказ от такой практики ряда компаний.

Также собеседник усмотрел в докладе элементы теории заговора:

— В публичное пространство вбрасываются утверждения, которые сложно подтвердить. Например, вызывает удивление мнение о том, что Россия хочет добиться смены политических режимов в Германии, Франции и даже Польше. В первых двух странах в этом году пройдут выборы, а причем тут Польша?

К любопытным моментам доклада собеседник отнес признание о том, что именно российская сторона спровоцировала масштабный политический кризис в Беларуси, «сыграв трагическую роль в событиях 2010 года». По мнению Логвинца, такой вывод перечит официальной идеологии. А утверждение о том, что более 80% экономики и бизнеса в стране действуют в рамках коррупционных схем, собеседник «Салідарнасці» назвал очень смелым для провластных политологов.

Не полностью раскрытой темой политолог также считает описание роли в возможном свержении власти в Беларуси ультраправых сил. По его мнению, доклад обошел стороной историю взаимоотношения белорусских силовиков и фанатских футбольных сообществ.

— Известно, что члены многих из фанатских сообществ занимают патриотическую позицию. И на протяжении последних двух лет спецслужбы громили как раз патриотическое фанатское движение.

Резюмируя, Алесь Логвинец не исключил, что доклад может действительно отражать реальную угрозу со стороны России:

— Это с одной стороны. С другой, если обратить внимание на личности авторов, — это может быть вброс спецслужб с целью списания всех внутренних проблем на Россию.

Кроме того, считает он, публикация доклада может помочь властям развязать руки в отношении оппонентов внутри страны. 

 
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