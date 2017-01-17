В Ветке судят силовиков, которые вымогали деньги у местного предпринимателя

В отношении двух уже бывших сотрудников силовых структур Гомеля возбуждены уголовные дела за вымогательство и бездействие должностного лица.

Известно, что инцидент произошел летом 2016 года. По информации, имеющейся у TUT.BY, следователь со своим знакомым сотрудником милиции поехал к одному из предпринимателей районного центра требовать деньги (речь идет о 600 долларах).

Мужчины не скрывали тот факт, что являются представителями силовых ведомств. Бывший сотрудник городского СК, будучи в состоянии алкогольного опьянения, показал свое удостоверение и пригрозил серьезными проблемами в случае отказа. Получив отрицательный ответ, следователь избил ветковского предпринимателя. С тяжелыми травмами, в частности переломом челюсти, мужчину госпитализировали.

Через некоторое время обвиняемые были задержаны. Кто именно проводил задержание, доподлинно неизвестно. В отношении бывшего сотрудника городского СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 (Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере) УК. В отношении бывшего милиционера — ч.2 ст. 425 (Бездействие должностного лица).

В УСК по Гомельской области от комментариев отказались, сославшись на то, что все материалы дела уже в суде.

То, что суд Ветковского района действительно рассматривает уголовное дело в отношении двух сотрудников силовых структур, TUT.BY подтвердили в пресс-службе Гомельского областного суда. Судебное заседание началось в ноябре 2016 года. Сейчас идет допрос свидетелей.

Максимальное наказание, которое грозит одному из обвиняемых, — до 15 лет лишения свободы с конфискацией, второму — лишение свободы до пяти лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.