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Скандалы
17.01.2017
Анна Серикова, intex-press.by
Администрация президента взяла на контроль дело барановичского школьника, покончившего с собой

Об этом написано в ответе на обращение матери школьника в Администрацию президента. В письме также написаны и соболезнования женщине.

Татьяна – мать ученика одной из барановичских школ, который покончил жизнь самоубийством 22 декабря, считает, что в его смерти виновата школа. Татьяна и другие родственники уверены, что мальчика травили одноклассники, а на совете профилактики 21 декабря администрация школы угрожала ему сроком в колонии.

Мама погибшего подростка Татьяна. Фото Юрий Пивоварчик

Татьяна обратилась в Генпрокуратуру и Администрацию президента с просьбой о помощи в расследовании дела. Женщина хочет, чтобы «чтобы виновные понесли наказание».

6 января Татьяне пришел ответ из Администрации президента:

«Ваше обращение, поступившее в Администрацию Президента Республики Беларусь, направлено управлению Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области с поручением сообщить Вам о результатах рассмотрения».

7 января пришло и дополнение к первому письму:

«В дополнение к нашему письму от 6 января 2017 года сообщаем, что Ваше обращение поставлено на контроль в Администрации Президента Республики Беларусь. Примите наши … соболезнования…».

Также Татьяне пришел и ответ из Генпрокуратуры, в котором сказано, что обращение Татьяны «об установлении лиц, виновных, по ее мнению, в смерти сына, и привлечении их к ответственности» направлено в областную прокуратуру.

В свою очередь областная прокуратура, как видно из еще одного письма, тоже направила обращение Татьяны в Управление Следственного комитета по Брестской области «для рассмотрения по компетенции». При этом фамилия погибшего подростка в письме из Прокуратуры Брестской области написана неверно.

В пресс-службе Управления Следственного комитета по Брестской области Intex-press сообщили, что расследование по факту гибели барановичского подростка продолжается.

В Администрации президента отметили, что постановка обращения Татьяны на контроль означает, что в Администрации президента будут следить за рассмотрением дела компетентными органами.

– Естественно, вопрос правоохранительных органов Администрация Президента не рассматривает. В случае, если вопрос очень серьезный, мы просим орган, в который направлено обращение, проинформировать нас, как рассматривается вопрос. Безусловно, этот случай – трагедия, – сообщили Intex-press в главном Управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента Беларуси.

 
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