Собаку хаски, проходившую по делу о смерти младенца, могут усыпить

27 марта прошлого года в Минске случилась трагедия. В одной из квартир микрорайона Сухарево нашли мертвого восьмимесячного младенца с сильными ранениями. А рядом с ним — щенка породы хаски.

Виновной в смерти ребенка признали его мать. На процессе выяснилось, что она несколько суток не кормила собаку, и та отгрызла руку ребенку, пока мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения, спала в другой комнате. 11 августа женщину приговорили к трем годам лишения свободы и к штрафу в размере 4200 рублей. Собаку решением суда постановили вернуть заводчику.

Как выяснило Еврорадио, спустя пять месяцев после завершения суда и приговора хаски по кличке Айда по-прежнему находится в вольере предприятия "Фауна города" на улице Гурского. На ее небольшом вольере висит табличка "Не выдается. Ведется следствие". Собаку нельзя прийти и забрать, как других питомцев с Гурского. Не забрал ее и заводчик.

"Я хотел забрать собаку. Даже звонил после суда на Гурского, разговаривал с ветеринаром и с директором. Они мне сообщили, что отдадут Айду только если я заплачу за ее содержание. И назвали цену — шесть или девять миллионов (старыми — Еврорадио) за три месяца. Это же нереально. Гостиница для животных стоит 10 рублей в сутки. Откуда такие деньги? Я решил, что ее забрать не могу. Абсолютно чистый молодой щенок хаски теперь стоит 500 рублей примерно, со всеми документами. А тут она, которая провела столько времени в вольере. Уже и корректировку поведения, наверное, надо делать", — рассказывает Еврорадио заводчик Айды Александр.

Айду, в отличие от большинства других собак, живущих на Гурского, невозможно просто так забрать из "Фауны города".

Директор "Фауны города" Тамара Цариковская интерес со стороны заводчика Айды отрицает.

"Не знаю, к кому он обращался, я с ним не разговаривала. Мы готовы отдать собаку заводчику, если он с нами свяжется", — рассказывает Цариковская.

Она также добавляет, что озвученная заводчикам Александром сумма в 6-9 миллионов — ложь.

"Я не готова вам сейчас назвать сумму, которую мы потребуем в данном случае с заводчика. Мы готовы рассмотреть варианты, чтобы отдать собаку. Сумму в 9 миллионов ему никто не называл, речи о таком не велось. Вообще у нас сутки содержания собаки стоят 4 рубля 12 копеек. Но в случае Айды мы готовы рассмотреть варианты", — говорит директор "Фауны города".

Известная в Беларуси заводчица хаски Майя Вахранова рассказала Еврорадио, что о непростой истории Айды знает.

"Понимаете, сейчас цены на щенков хаски резко упали. Уже за 200-300 долларов можно купить собачку со всеми документами. Кто будет платить за Айду? Она, конечно, уже отвыкла от домашнего содержания, столько времени живет в вольере среди других собак. Может, ее уже и стерилизовали там, на Гурского. Тогда она непригодна для разведения. Я бы хотела сама ее забрать к себе. Но я живу в центре города почти, у меня дома три кобеля хаски. Я не могу ее взять. Постараюсь спросить у людей , возможно, кто-то возьмет Айду себе. Если нет, то ее, по-видимому, могут там усыпить", — говорит Вахранова.

Еврорадио будет следить за дальнейшей судьбой хаски Айды, которая из-за человеческой безответственности попала в очень непростую ситуацию.