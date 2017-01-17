Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Ветке судят силовиков, которые вымогали деньги у местного предпринимателя
Newsweek: Чарнобыльская радыяцыя пазытыўна ўплывае на жывёлаў. Яны вяртаюцца ў зону
Администрация президента взяла на контроль дело барановичского школьника, покончившего с собой
Собаку хаски, проходившую по делу о смерти младенца, могут усыпить
Лавров: с Беларусью нет границы, что создает возможности для злоупотреблений
Доллар немного потерял
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Вынесен «усиленный» приговор преступной группе на «БелАЗе»
Песков: «Все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы»
Евросоюз выделяет Беларуси 7 млн долларов на миграционные центры
Лукашенко попал в Судане на первые полосы
Под Минском женщина на Opel вылетела в кювет: она погибла, трое детей — в больнице
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
Белорусский клуб высокопоставленных пенсионеров
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
За сломанную ногу Франаку Вечёрко в американской больнице выставили счет на $ 104 тыс.
«Добрые, наивные, милые люди, которые верят в феномен Old New Year»
10 гибридных режимов
Как Крым стал походить на место действия «Большой жратвы»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
«Вы хотели, чтобы Лукашенко больше не строил ледовых дворцов? Ну вот он и построил резиденцию»
Как бесы изгоняли людей
Бани, бассейны, теннисные корты: журналисты открыли новую резиденцию Лукашенко?
Что перепутал Лукашенко, внося поправки в декрет о тунеядцах
Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечерняя прогулка Виктории Азаренко с сыном Лео
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Скандалы
17.01.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
Собаку хаски, проходившую по делу о смерти младенца, могут усыпить

27 марта прошлого года в Минске случилась трагедия. В одной из квартир микрорайона Сухарево нашли мертвого восьмимесячного младенца с сильными ранениями. А рядом с ним — щенка породы хаски.

Виновной в смерти ребенка признали его мать. На процессе выяснилось, что она несколько суток не кормила собаку, и та отгрызла руку ребенку, пока мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения, спала в другой комнате. 11 августа женщину приговорили к трем годам лишения свободы и к штрафу в размере 4200 рублей. Собаку решением суда постановили вернуть заводчику.

Как выяснило Еврорадио, спустя пять месяцев после завершения суда и приговора хаски по кличке Айда по-прежнему находится в вольере предприятия "Фауна города" на улице Гурского. На ее небольшом вольере висит табличка "Не выдается. Ведется следствие". Собаку нельзя прийти и забрать, как других питомцев с Гурского. Не забрал ее и заводчик.

"Я хотел забрать собаку. Даже звонил после суда на Гурского, разговаривал с ветеринаром и с директором. Они мне сообщили, что отдадут Айду только если я заплачу за ее содержание. И назвали цену — шесть или девять миллионов (старыми — Еврорадио) за три месяца. Это же нереально. Гостиница для животных стоит 10 рублей в сутки. Откуда такие деньги? Я решил, что ее забрать не могу. Абсолютно чистый молодой щенок хаски теперь стоит 500 рублей примерно, со всеми документами. А тут она, которая провела столько времени в вольере. Уже и корректировку поведения, наверное, надо делать", — рассказывает Еврорадио заводчик Айды Александр.

Айду, в отличие от большинства других собак, живущих на Гурского, невозможно просто так забрать из "Фауны города".

Директор "Фауны города" Тамара Цариковская интерес со стороны заводчика Айды отрицает.

"Не знаю, к кому он обращался, я с ним не разговаривала. Мы готовы отдать собаку заводчику, если он с нами свяжется", — рассказывает Цариковская.

Она также добавляет, что озвученная заводчикам Александром сумма в 6-9 миллионов — ложь.

"Я не готова вам сейчас назвать сумму, которую мы потребуем в данном случае с заводчика. Мы готовы рассмотреть варианты, чтобы отдать собаку. Сумму в 9 миллионов ему никто не называл, речи о таком не велось. Вообще у нас сутки содержания собаки стоят 4 рубля 12 копеек. Но в случае Айды мы готовы рассмотреть варианты", — говорит директор "Фауны города".

Известная в Беларуси заводчица хаски Майя Вахранова рассказала Еврорадио, что о непростой истории Айды знает.

"Понимаете, сейчас цены на щенков хаски резко упали. Уже за 200-300 долларов можно купить собачку со всеми документами. Кто будет платить за Айду? Она, конечно, уже отвыкла от домашнего содержания, столько времени живет в вольере среди других собак. Может, ее уже и стерилизовали там, на Гурского. Тогда она непригодна для разведения. Я бы хотела сама ее забрать к себе. Но я живу в центре города почти, у меня дома три кобеля хаски. Я не могу ее взять. Постараюсь спросить у людей , возможно, кто-то возьмет Айду себе. Если нет, то ее, по-видимому, могут там усыпить", — говорит Вахранова.

Еврорадио будет следить за дальнейшей судьбой хаски Айды, которая из-за человеческой безответственности попала в очень непростую ситуацию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Свадьба полицейского в Москве, или Как выглядит успех
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»
Жизнь в Саудии глазами русской женщины
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY