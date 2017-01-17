«В стоимость тура приходится включать даже трансфер с вокзала, чтобы миновать таксистскую привокзальную мафию»

Турэксперт – о том, чего не хватает Беларуси, чтобы отмена виз действительно принесла необходимый эффект.

В интервью для Лилии Кобзик из «Туризма и отдыха» специалист в области экскурсионных, познавательных туров по Беларуси, глава компании «Виаполь» Галина Потаева подробно рассказывает о ситуации с въездным туризмом в Беларуси.

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– Все же наши туры в Беларусь – достаточно дорогие. Продукт дорогой, в том числе за счет дорогих входных билетов в музеи и на другие объекты показа, обедов, затрат на транспорт, приличных гостиниц. У нас такая концепция – делать комфортные туры. Да иначе и нельзя при «нераскрученности» Беларуси и нашем уровне развития инфраструктуры.

На наш взгляд, нельзя составлять программы туров и писать: «Свободный день. За дополнительную плату – экскурсия в Мир и Несвиж. Экскурсия состоится минимум при 10-ти желающих». Да, это значительно удешевляет тур, но… А если не будет этих желающих? Человек, который хочет поехать, – не попадет в замки, в музеи.

– Замечу, что иностранному туристу, приехавшему в Беларусь без автомобиля, по-прежнему нельзя самому поехать в Мир и Несвиж (между ними даже нет регулярного сообщения, да и с Минском – пару раз в день)… То же самое – в Дудутки, в Наносы, да вообще никуда практически. А фишка Беларуси, на наш взгляд, – как раз экскурсии по маленьким городам и весям – типа «Дорога замков» или «Белорусская мозаика».

– И с обедами то же самое. Голодный турист – злой турист. Вчерашний день – брать бутерброды с собой… Если в Несвиже не включить обед в стоимость, то пообедать туристу не удастся – ведь все хотят есть примерно в 13.00-14.00, а в Несвиже в это время больше тысячи туристов, и все хотят обедать, и при этом – два с половиной ресторана!..

Вот и приходится все включать в стоимость, даже трансфер с вокзала, чтобы миновать таксистскую привокзальную мафию (известны поездки от вокзала до гостиницы «Минск» за полчаса и за 20 долларов!).

– Четырехдневный тур в Минск стоит 635 рублей, это приблизительно 320 долларов, то есть для пары туристов поездка в Беларусь обойдется в 640 долларов плюс проезд. А железнодорожные билеты в Беларусь – отдельный разговор, они очень недешевые. Поэтому в последние годы мы наблюдаем тенденцию к увеличению продолжительности пребывания туристов.

Из наших туров, продолжительность которых составляет от 2 до 7 дней, туристы теперь чаще всего выбирают пятидневные. Это логично, учитывая стоимость проезда. Просто ехать в Беларусь на выходные, невыгодно: уж приехать – так приехать, и посмотреть как можно больше!

– Конечно, нас очень порадовала новость, которая касается отмены виз для граждан 80-ти стран. Как и многим, нам казалось, что на такой шаг Беларусь никогда не пойдет. И вот это произошло! Отлично! Кстати, в прошлом году мы приняли туристов из 31 страны, в том числе, очень активно ехали к нам гости из Франции – это результат и участия в выставках, и многих других шагов по продвижению.

Но, кроме виз, есть еще масса факторов, необходимых для того, чтобы турист приехал в страну. Нужен хороший турпродукт, важна мотивация – для чего, собственно, ехать. Ну, и, конечно, страна должна быть известной! Над этим надо работать.

– Я бы сказала так: Беларуси нужен модный турпродукт, который отражал бы все то, что происходит в современном мире. Если просто надеяться, что люди поедут, потому что « у нас хорошо, чисто и красиво», вряд ли можно дождаться необходимого результата.

Лично я вижу положительные тенденции во въездном туризме, которые начали проявляться еще до отмены виз. Например, сложно не заметить, как активизировался поток туристов из Литвы и Польши. Раньше в год приезжали всего пара групп. А сейчас, к примеру, две польские фирмы поставили в Беларусь цепочку сборных туров. И если раньше польские гости останавливались в домах паломников, то сейчас они заказывают гостиницы, берут наших экскурсоводов.

А Беларуси, как известно, есть что предложить полякам. У нас большое количество мест, связанных с такими выдающимися личностями, как Элиза Ожешко, Тадеуш Костюшко, Тадеуш Рейтан, Чеслав Немен – огромное общее историческое наследие, которое не может не привлекать экскурсантов. В общем, что касается быстрого эффекта от отмены виз, тут я выступаю как осторожный оптимист, но не могу не отметить, что возможности для приема гостей в Беларуси растут, и это замечательно!