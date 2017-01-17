Дмитриев: «Мы одинаково не приемлем радикальный национализм и «русский мир»

Кампания «Говори правду» идет в регионы, чтобы разбудить местных жителей и научить их бороться за свои права.

По словам одного из лидеров политической силы Татьяны Короткевич, в 2017 году «Говори правду» ставит перед собой основную задачу – «усилить голос людей, которые хотят перемен».

– Власть сегодня принимает очень непопулярные решения, которые ложатся тяжелым бременем на плечи граждан, – говорит она. – Но почему она это делает? Так как она видит, что обществу не хватает энергии сопротивляться. Именно поэтому мы хотим усилить это сопротивление.

Чтобы этого добиться, кампания намерена активно идти в регионы, чтобы развивать в белорусской глубинке диалог между обществом и властью, искать новых лидеров, а также строить партию «нового типа».

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– Основой перемен является диалог, – поделился планами один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев. – Мы будем помогать обществу объединяться и говорить о проблемах – не одним голосом, а многими голосами единовременно. Именно поэтому мы хотим провести в каждой области форумы «За мирные перемены».

По его словам, там люди получат трибуну – «возможность сказать, что для них важно, что у них наболело».

– Диалог – это навык, – подчеркнул политик. – Мы с вами часто воспринимаем диалог, как какую-то одноразовую акцию. Один раз встретились, познакомились и удивляемся, почему это не дает результата. Диалог – это метод, который нужно освоить. Мы будем учиться его вести и будем приучать к этому власть на местах.

Также важно, считает Дмитриев, кто именно будет вести этот диалог с чиновниками:

– Именно поэтому нам нужны местные лидеры. У нас есть пример лидера, который умеет вести диалог с властью – это Татьяна Короткевич. Так вот, нам нужно сто Татьян Короткевич! В каждом регионе должна появиться своя Татьяна Короткевич.

Чтобы усилить голос своих сторонников, «Говори правду» в 2017 году начинает строительство партии. По словам лидеров кампании, политическая сила станет платформой для выражения политической воли тех белорусов, которые не готовы поддерживать крайние взгляды.

– Мы создаем партию для тех, кому одинаково неприемлем радикальный национализм и присоединение Беларуси к России – так называемый «русский мир». Кто не готов отказаться от любой из частей белорусской истории и культуры. И не считает правильным выбирать между Востоком и Западом. Мы выбираем наш путь – экономический рост, развитие регионов, выборы мэров и усиление местного самоуправления, социальная справедливость и внешнеполитический нейтралитет, – подытожил Андрей Дмитриев.