Политолог – о докладе Царика-Сивицкого: «Лукашенко еще не переступил ту самую красную линию»

Политолог Валерий Карбалевич рассказал «Салідарнасці» о сильных и слабых местах документа, согласно которому Кремль готовит смену существующего строя в Беларуси.

Центр стратегических и внешнеполитических исследований опубликовал доклад «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году». Его авторы Арсений Сивицкий и Юрий Царик полагают, что в течение января-октября Кремль с высокой вероятностью предпримет действия по насильственной смене существующего в нашей стране строя.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич назвал самые сильные и самые слабые места доклада экспертов ЦСВИ.

— Сильная сторона в том, что он фиксирует новые факторы и составляющие в белорусско-российских отношениях, влияющие на союз двух государств, — считает эксперт, называя слабой стороной элементы конспирологии. — Коррупция в Беларуси как следствие действий российский спецслужб, пытающихся таким образом расколоть белорусскую властную элиту, — читаешь такое и только руками разводишь.

Описанный Цариком и Сивицким сценарий смены власти в Беларуси собеседник «Салідарнасці»считает маловероятным по разным причинам:

— Кризис в отношениях пока не дошел до той ситуации, которая бы требовала от России каких-либо радикальных действий. Лукашенко не переступает ту самую красную линию, после которой возможны решительные действия Москвы. Он не выходит из интеграционных союзов — ни из Союзного государства, ни из ЕАЭС и ОДКБ. Пока что дискуссия идет лишь о том, чтобы в рамках данных объединений Беларусь имела более-менее выгодные условия.

В таких условиях, убежден политолог, России невыгодно прибегать к сценарию, описанному в докладе. Поскольку, помимо прочего, это может вызвать еще более острый международный кризис:

— Сейчас Россия только-только пытается наладить отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Рассчитывает к лету решить вопрос с отменой санкций в связи с выборами во Франции и другими событиями. Иными словами, Россия ищет пути взаимопонимания с Западом, и силовое свержение власти в Беларуси может все только испортить.

Еще момент, вызвавший вопрос у Валерия Карбалевича, реализация силового сценария:

— А как на самом деле это сделать? Танки ввести? Если бы у нас сейчас были выборы, то Москва могла бы «поучаствовать» в них, как это раньше делалось на президентских выборах в Украине. Влить в кампанию деньги, поставить своего кандидата. Но у нас выборов нет.

Политолог напомнил, что любая дестабилизация ситуации в стране опасна тем, что это малоуправляемый процесс. Иными словами, сила, затеявшая силовой захват в другой стране, рискует столкнуться с непредсказуемым результатом таких действий.

— Итог может быть совсем не тем, на который рассчитывает Россия. К власти в Беларуси могут прийти, к примеру, проевропейские силы. Такие ситуации уже случались на постсоветском пространстве. Вспомним, как Россия была недовольна грузинским президентом Эдуардом Шеварднадзе и приложила руку к тому, чтобы сместить его в результате «Революции роз».

В итоге появился новый президент Михаил Саакашвили, с которым отношения России испортились значительно больше. В Молдове в свое время Москва ставила на коммуниста Владимира Воронина, а он взял и повернул в сторону Европы, заявив о желании вступить в ЕС, — напомнил собеседник.