Лавров: с Беларусью нет границы, что создает возможности для злоупотреблений

Беларусь и Россия начинают диалог о единой политике в области экстрадиции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, — заявил он в Москве, сообщает БЕЛТА. — И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции.

От отметил, что сейчас это тем более актуально, поскольку есть еще тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории РБ.

— И учитывая, что у нас с Беларусью нет оформленной наземной сухопутной границы и это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений, мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему.

Лавров отметил, что белорусско-российские переговоры о единой миграционной политике ведется уже давно, сейчас, по его мнению, настало время их ускорить и достичь конкретных результатов.

Напомним, накануне на рейсах Минск-Москва во всех российских аэропортах начали проверять паспорта. В Пограничной службе ФСБ России пояснили, что основная причина проверки документов в том, чтобы граждане третьих стран не пересекали границу таким образом.