Доллар немного потерял

Во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги.

Курс доллара, который накануне чуть поднялся, снизился на BYN0,0042 — до 1,9506 рубля.

Европейская валюта наоборот укрепилась на BYN0,0065 — до 2,0764 рубля.

Российский рубль стал крепче на BYN0,0031 — до 3,2815 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.