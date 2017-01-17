Как в 500 метрах от Администрации президента смогут рекламировать «Русский мир: добро пожаловать»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook – об истории одного «не-кемпинского» провала в Минске.

«Коммерческая структура Сбербанка России за один доллар стала владельцем скандально известного здания гостиницы (не-кемпенски) рядом с цирком в самом центре Минска. По оценке знатоков недвижимости в этот долгострой уже вложили ~$ 70 млн. И не известно, сколько еще десятков миллионов долларов нужно вложить, чтобы ввести этот объект в коммерческое использование.

«Сбербанк» (БПС-Сбербанк) был поставлен перед сложным выбором. Очевидно, ООО «Элит Эстейт», порождение «Трайпла», не смогла рассчитаться с кредитами. Строительство должно было закончиться в мае 2014-го, до чемпионата мира по хоккею. Сегодня уже 2017 год, а конца и края строительству не видно. С учетом статуса и финансового положения главного автора проекта Юрия Чижа без внешней поддержки гостиница «Не-кемпински» превращается в угрюмый, нескладный долгострой.

Герман Греф мог бы распорядиться подать на ООО «Элит Эстейт» в суд, довести дело до банкротства и пытаться получить компенсацию своих потерь, но в Беларуси такой путь далеко не всегда заканчивается успехом для кредитора, особенно если за заемщиком стоит сам Александр Лукашенко. Ведь именно он подписал указ № 243 от 11.05.2010 «Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске». Именно он продлил срок сдачи объекта в эксплуатацию до конца 2015-го (указ № 517 от 12.11.2014).

Редкий коммерческий проект получает в качестве поддержки два указа президента. Такова была былая лоббистская мощь Юрия Чижа и его команды.

Поэтому Герман Греф для минимизации потерь своего банка поступил иначе. Он за $ 1 забрал недостроенную гостиницу с землей в центре города, взяв на себя обязательства довести дело до конца, т. е. до коммерческого использования этого объекта.

Российскому банку легко будет представить такую сделку, как инвестиции, достроить объект и помимо гостиницы разместить там свой офис. Или сдать в аренду весь комплекс некой знаковой российской структуре, которая прямо в центре Минска, 500 метров до Администрации президента может повесить рекламу «Русский мир: добро пожаловать».

В ситуации, когда чистая недвижимость не может обеспечить возврат инвестиций нужно добавить в нее нематериальные активы. Нет сомнения, что Греф и его команда знают, как с ними работать.

«Сбербанк» не сильно расстроился по поводу этой сделки. В России и не такое бывает, и ничего. Меня больше интересует белорусская сторона сделки со Сбербанком РФ.

Первое. Лукашенко, по сути дела, под Чижа, предоставил на этот проект целый ряд льгот и особых условий:

1) земельный участок в самой дорогой части Минска выделили без проведения аукциона,

2) земельный участок выделили бесплатно,

3) зафиксировали неизменность арендной платы за земельный участок на весь срок реализации инвестиционного проекта,

4) право передавать недвижимость в ипотеку резидентам и нерезидентам – без дополнительной оплаты,

5) без компенсации Министерству спорта и туризма за объекты, которые там были расположены. Более того, Минспорта должно было само обеспечить освобождение капитальных строений, за свой счёт,

6) все капитальные строения за переданном участке ООО «Элит Эстейт» получил бесплатно и был освобожден от налогов по данной операции,

7) отягощение Минэкономики выносом с земельного участка центрального распределительного пункта, за свой счёт, а также строительство нового центрального распределительного пункта, кабельных линий электропередачи (Br7 млрд.)

8) право без подрядных торгов определять генеральную проектную, генеральную подрядную, инженерную и иные организации, привлекаемые для проектирования и строительства,

9) право строить комплекс параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением в установленном порядке необходимой проектно-сметной документации,

10) льготы по НДС при импорте товаров, работ и услуг,

11) освобождение по таможенным пошлинам,

12) отягощение бюджета (налогоплательщиков) возмещением убытков от изъятия земельного участка.

13) освобождение от пошлины за выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства – участникам этого проекта,

14) освобождение от целевых сборов в бюджет Минска;

По сути дела, государство стало соучастником данного проекта. Теперь пора разобраться, почему получился провал. Кто лоббировал, подписывал и продвигал интересы частного бизнеса, который провалился и «утопил» десятки миллионов долларов денег налогоплательщиков. Самое время подсчитать упущенную выгоду.

Если бы данный участок земли был продан на открытом аукционе при уплате всех надлежащих сумм в бюджет,

если бы не было освобождения от налогов и пошлины,

если бы объект был бы построен и приносил бы доходы собственникам и налоги в бюджете,

если бы на суммы, которые поступили бы в бюджет, можно было сократить налоговое бремя на остальные коммерческие организации,

то страна была бы богаче, бюджет устойчивее - и инвестор был бы доволен.

Вот в чем фундаментальное отличие частной и государственной собственности. Если бы это был частный проект, то хозяин компенсировал бы убытки со своего кармана. В случае же провала государства издержки списываются на всех налогоплательщиков. Что и произошло и продолжает происходить с проектом гостиницы «не-кемпински».

Вот несколько поучительных выводов из этой истории:

1) чиновники не должны владеть, распоряжаться и управлять землёй и активами,

2) чиновники не должны иметь права предоставлять индивидуальные льготы для отдельных лоббистов. Необходима универсальность правил игры на рынке;

3) необходимо применить ко всем активам ценовое правило по сделке с гостиницей «не-кемпински»: рыночная цена – исключительно цена, которую готов заплатить покупатель (кредитор). Ни объем сделанных государственных инвестиций, ни балансовая цена, ни мистическая индексация цены – ни один из этих факторов не должен влиять на определение рыночной цены и тормозить приватизацию;

4) необходимо персонифицировать каждый акт законодательства, чтобы можно было установить конфликт интересов в органах госуправления, а также для того, чтобы заработал механизм очищения органов госуправления от неэффективных, коррупционных, некачественных кадров;

5) каждый год необходимо рассчитывать издержки упущенной выгоды стране от того, что распорядители чужого (политики и чиновники) тормозят приватизацию, чтобы показывать людям, во что нам, гражданам и налогоплательщикам Беларуси, обходится «Хрустальный сосуд», т.е. система «Вертикаль + Госплан + малый частный бизнес на побегушках».