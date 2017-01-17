В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета

Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности призывает всех неравнодушных граждан поддержать обращение об отмене Декрета №3 «О предупреждении социального иждевенчества».

В документе отмечено, что декрет «о тунеядцах» по сути вводит новую форму принудительного труда под угрозой наказания, а также не только противоречит Конституции и международным договорам, но и манипулирует терминами, искажает истинное положение и сознательно обманывает граждан относительно их неучастия в финансировании государственных расходов».

«Декрет «о тунеядцах», пишут авторы обращения, это:

— дискриминация социально уязвимых групп (граждан с низкими доходами; иждивенцев; уволенных по сокращению штата; жителей сельской местности, ведущих натуральное хозяйство, и др.);

— принудительный труд (не имеющие средств для уплаты сбора принуждаются к трудоустройству как единственному законному способу изыскания необходимой суммы), запрещенный Конвенцией (№ 105) Международной организации труда, ратифицированной Республикой Беларусь, и статьей 41 Конституции;

— криминализация общества (не уплатившие сбор могут быть подвергнуты административным арестам с отбыванием наказания в изоляторах временного содержания);

— обнищание (не уплатившие сбор могут быть подвергнуты штрафу, который не освобождает от уплаты сбора, усугубляя бедственное положение гражданина).

«Мы призываем всех граждан проявить солидарность и подписать обращение», — подытоживают профсоюзные активисты.

Дата отправки властям – 1 февраля.

Неделей ранее в интервью «Салiдарнасцi» лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич заявил:

— Мы не будем сидеть, сложа руки. Для начала повсеместно соберем подписи и направим их в адрес президента. Если это не поможет и голоса людей не будут услышаны, тогда остается только одно — будем готовить массовую акцию протеста за отмену декрета.