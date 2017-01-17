Песков: «Все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы»

Пресс-секретарь президента России прокомментировал советника избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи.

Последний ранее озвучил, что санкции в отношении РФ имели обратный эффект и только сплотили русских, которые «готовы есть снег, чтобы выжить», вокруг Путина.

— Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям, — сказал Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».