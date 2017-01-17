Евросоюз выделяет Беларуси 7 млн долларов на миграционные центры

Но сирийские и другие беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Беларуси выделят семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи «Содействие РБ в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов».

Как сообщает МВД, финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между Министерством внутренних дел Беларуси, Европейской комиссией и Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в РБ.

Проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне, в рамках которого одним из направлений работы будет создание центров временного содержания иностранных граждан. Отмечается, что речь идет только об иностранцах – незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания.

В рабочую группу для реализации проекта вошли эксперты из МВД, ГПК и Представительства МОМ в Беларуси.

Силовики дополняют, что кроме создания центров денежные средства предназначаются для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются.