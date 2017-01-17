Каким будет новое здание Верховного суда

По соседству с Дворцом Независимости и площадью Государственного флага скоро вырастет новое здание.

Верховный суд возводится на ул. Орловской неподалеку от парка развлечений «Дримленд». Строительство и проектирование идут параллельно. Предполагается, что к концу 2018 года новостройка будет готова.

Подробности агентству Минск-Новости рассказал главный архитектор проекта Владимир Архангельский из УП «Минскпроект».

— С одной стороны, это традиционное административное здание, с другой — оно имеет свои особенности. В нем много кабинетов, но будут и комнаты отдыха, холлы для ожидания, есть помещения особого назначения. Чтобы сделать внутреннюю планировку максимально эффективной, решено использовать коридорную систему. Поэтому внутри все довольно лаконично. Выделить можно лишь главный парадный холл, который отделают натуральным камнем. Это пространство планируется украсить скульптурой Фемиды.

Что касается внешнего вида, то он соответствует стилю Дворца Независимости — фасад выполнят из стекла и натурального камня, в отделке используют национальный орнамент. И конечно, будут присутствовать государственные символы — герб и флаг. Чтобы подчеркнуть назначение здания, мы решили придать фасаду сходство с весами Фемиды — богини правосудия. Это сходство не буквальное, но вполне угадываемое.

В здании 5 наземных этажей и один подземный с техническими и специальными помещениями.

Перед Верховным судом появится небольшая площадь с общественной парковкой, а служебный транспорт расположится с тыльной части.

Пространство перед зданием — открытое.

— Тут общественная зона, люди идут в парк развлечений, к Свислочи, поэтому территория должна быть доступной, — комментирует Владимир Архангельский. — А вот со стороны реки появится ограда.

Он также отметил, что парковая зона практически не затронута строительством, вырубка деревьев была минимальной, поскольку здание разместилось на месте бывшей парковки.