Лукашенко попал в Судане на первые полосы

Суданские СМИ публикуют сухую информацию о визите руководителя Беларуси.

17 января Александр Лукашенко находится с визитом в Судане, куда прилетел после посещения Египта.

Скриншот первой страницы одного из суданских информагентств

Новость о визите белорусского официального лидера попала на первые станицы суданских СМИ. Однако пока что местная пресса ограничивается сухой официальной информацией о встрече руководителей Судана и Беларуси, публикуя несколько фотографий.