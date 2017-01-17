Фотожабы: «Мужчина, вставайте! Вам письмо из налоговой»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

У Лукашенко обнаружилась 17-я резиденция. С вертолетной площадкой, бассейнами и теннисными кортами

На рейсах Минск-Москва во всех российских аэропортах начали проверять паспорта

Сбежавших иностранных студентов переместили из Европы в белорусский карцер

Скандальный российский байкер Залдостанов («Хирург») выступил Гайдаровском форуме

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