Под Минском женщина на Opel вылетела в кювет: она погибла, трое детей — в больнице

Серьезная авария произошла во вторник утром на улице Основателей. Информацию, предоставленную читателями, подтвердили в МЧС.

По предварительной информации, около 07.30 33-летняя водитель Opel Meriva ехала по улице Основателей, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на левый бок.

Кроме водителя, в автомобиле находились ее трое детей: мальчик 2007 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

— Женщину и ее старшего ребенка из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели, еще двоих детей извлекли до приезда работников МЧС очевидцы, — рассказал AUTO.TUT.BY заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.

В результате ДТП водитель Opel получила тяжелые травмы. В 07.53 врачи констатировали ее смерть. Троих детей с различными травмами доставили в больницу для осмотра.