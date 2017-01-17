Сотрудника Amazon уволили за привет еврейке «от дяди Адольфа»

Жительница Лондона обнаружила листок с такой надписью в посылке с игрушкой, которую она заказала через Amazon для своей племянницы. Записка настолько расстроила женщину, что она два дня не ходила на работу.

Злоумышленник определил национальность пострадавшей по фамилии, уточняет The Daily Mail.

Как сообщил друг пострадавшей женщины, в Amazon не сразу отреагировали на тревожный инцидент.

– Мы связались с ними в тот же день, но не получили ответа, – рассказал он.

По словам 39-летнего мужчины, реакция последовала только после сообщений о случившемся в прессе.

Представитель Amazon позже отметил, что инцидент был серьезно воспринят компанией. По его словам, заказчице принесли извинения, а сотрудник, пославший антисемитскую записку, был уволен.

Теперь сотрудники лондонской полиции ведут расследование обстоятельств дела и рассматривают его как преступление, совершенное на фоне ненависти. Никаких арестов пока не совершено. Расследование продолжается.

Компания Amazon неоднократно оказывалась под градом критики из-за товаров противозаконной тематики, продававшихся в интернет-магазине. Так, несколько лет назад под давлением общественности с продажи было снято пособие для педофилов. Тогда клиенты Amazon, а также Facebook– и Twitter-сообщества высказали резкую критику в адрес самой книги и интернет-магазина, разместившего ее. Тысячи пользователей присоединились к угрозе бойкота сайта, если книга не будет с него удалена.

Интернет-магазин также некоторое время принимал предзаказы на бумажную версию книги Луки Растелло «Я – рынок: Пять легких уроков, как организовать контрабанду тонны кокаина». В 2009 году Amazon сначала начал продавать, а затем под влиянием общественности изъял из ассортимента игру RapeLay, в которой главный герой преследует, а затем насилует мать и ее дочерей.