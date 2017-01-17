«Закон ночи»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лавров: с Беларусью нет границы, что создает возможности для злоупотреблений
Доллар немного потерял
В сети призывают подписать обращение к Лукашенко об отмене скандального декрета
Вынесен «усиленный» приговор преступной группе на «БелАЗе»
Песков: «Все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы»
Евросоюз выделяет Беларуси 7 млн долларов на миграционные центры
Каким будет новое здание Верховного суда
Лукашенко попал в Судане на первые полосы
Под Минском женщина на Opel вылетела в кювет: она погибла, трое детей — в больнице
Сотрудника Amazon уволили за привет еврейке «от дяди Адольфа»
Сможет ли Лукашенко примирить в Минске Восток и Запад
Советник Трампа: «Русские готовы есть снег, чтобы выжить»
Сбежавших иностранных студентов переместили из Европы в белорусский карцер
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
Белорусский клуб высокопоставленных пенсионеров
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы
Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
За сломанную ногу Франаку Вечёрко в американской больнице выставили счет на $ 104 тыс.
«Добрые, наивные, милые люди, которые верят в феномен Old New Year»
Как Крым стал походить на место действия «Большой жратвы»
Что перепутал Лукашенко, внося поправки в декрет о тунеядцах
Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите
«Вы хотели, чтобы Лукашенко больше не строил ледовых дворцов? Ну вот он и построил резиденцию»
Анатолий Тарас: «После этих слов Лукашенко я чуть не вскочил с табуретки!»
Белорусы – коммунальщикам: «Такая статистика – это плевок в лицо народу»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вечерняя прогулка Виктории Азаренко с сыном Лео
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
13 эффектных пейзажей, которые преобразила зима
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Красота заброшенных замков и дворцов
«Самая сексуальная бизнес-леди мира» снялась голой
Кино
17.01.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«Закон ночи»

В прокате «Закон ночи» — самый необязательный из режиссерских опытов артиста Бена Аффлека, но по-своему обаятельный оммаж старомодному гангстерскому Голливуду.

После возвращения с фронтов Первой мировой Джо Коглин (Бен Аффлек) принял решение стать преступником — служить родному государству больше не было никаких оснований. Он стал налетчиком и бутлегером, обзавелся любовницей-наводчицей и покровительством отца — честного бостонского полицейского (Брендан Глисон).

Решимости его не сломало даже то, что в какой-то момент он оказался меж двух огней — ирландской и итальянской мафией, хотя это положение и пустило его судьбу по колее, с которой было уже не свернуть.

Четвертого режиссерского фильма Бена Аффлека пришлось ждать долго. После оскаровского триумфа «Операции «Арго» ходили слухи о том, что Бен возьмется за экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга.

Но режиссер во второй раз решил взяться за прозу певца Бостона Дэнниса Лихейна — ему Аффлек обязан своим первым фильмом «Прощай, детка, прощай».

Главную роль сперва должен был играть Леонардо ДиКаприо, но в итоге он ограничился продюсерской функцией, а ключевое место в кадре досталось самому постановщику. Наконец, съемки были отложены из-за «Исчезнувшей» Дэвида Финчера — от предложения живого классика актер никак не смог отказаться. И вот, наконец, фильм вышел на экраны и уже собрал не особенно утешительный урожай критики — вчерашние поклонники ругают Аффлека за невнятность картины и дурную игру. Претензии эти не то чтобы безосновательны, но, очевидно, напрасны.

И вот почему: «Закон ночи» это едва ли не самый личный фильм Аффлека.

Оказывается, пока все прочили его в новые клинты иствуды, в сердце артиста жила мечта примерить на себя костюм и шляпу Хамфри Богарта и поставить высокобюджетное признание в любви нуарам, гангстерскому кино и, конечно, «Крестному отцу».

Только ленивый уже не упрекнул Бена в обилии заимствований, и действительно, «Закон ночи» местами вопиюще старомоден. После «Больницы Никербокер» Стивена Содерберга такой XX век выглядит анахронизмом. Аффлек даже не пытается создать универсальную историю, упиваясь возможностью сделать «как при бабушке». Другое дело, что смотреть на это все равно очень приятно — в этом заслуга оскароносного оператора Роберта Ричардсона («Убить Билла», «Остров проклятых»), который умудряется даже в интерьерных сценах не терять тона гангстерского эпоса.

Единственное, с чем Ричардсон так и не справился, — Аффлек в кадре все равно выглядит примерно в два раза больше прочих персонажей.

Видимо, виной тому обретение необходимой для съемок в «Бэтмене» физической формы. Квадратное телосложение хорошо смотрится в комиксе, но в драматическом кино выглядит все же слегка комично — особенно в сочетании с вечно напряженным выражением лица.

Однако все эти недостатки парадоксальным образом в итоге лишь ярче показывают силу Аффлека-постановщика.

Да, «Закон ночи» это самый необязательный из его фильмов, но оторваться от него все равно невозможно.

Несмотря на все штампы, здесь на совесть выстроена каждая мизансцена, каждая монтажная склейка на своем законном месте, а безупречное (и редчайшее) чувство ритма в какой-то момент чисто механически заставляет вздрагивать на нужных сценах. В конце концов, признание в любви не всегда предполагает хороший вкус и уж точно не имеет ничего общего с актуальной повесткой дня. Ну а следующей режиссерской работой Аффлека должен стать новый «Бэтмен» — самый нуаровый из всех героев комиксов. Тем интереснее.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Свадьба полицейского в Москве или Как выглядит успех
Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»
«В минских спортивных магазинах фирменная одежда стоит столько, что за эти деньги можно запустить ракету в космос»
Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»
Жизнь в Саудии глазами русской женщины
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY